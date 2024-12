Rechtsschutz: Mehr Streitfälle wegen schlechter Konjunktur

16.12.2024 – Rechtsschutz wird mehr nachgefragt. Grund ist die schlechte Konjunktur, die die Arbeitsverhältnisse unsicher macht. Zudem sind Verbraucher stark durch höhere Mieten und Nebenkosten in ihrem Haushaltsbudget belastet. Das Anwaltsmonopol in der Rechtsberatung könnte durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs fallen. Rechtsschutzversicherer wollen dann ihre Kunden direkt beraten. Dazu könnten sie Anwaltskanzleien kaufen.

„Die soziale Inflation spürt die Arag bereits heute“, sagte Dr. Renko Dirksen, Vorstandssprecher der Arag SE, Ende letzter Woche auf einem Pressegespräch. Es gebe rund 18 Prozent mehr Arbeits- und zehn Prozent mehr Mietrechtsfälle als 2023.

Renko Dirksen (Bild: Schmidt-Kasparek)

Grund sind unsichere Arbeitsverhältnisse und deutlich gestiegene Mieten. Die schlechte Konjunktur würde aber den Bestand bisher nicht belasten. Es gebe keine höheren Stornoquoten bei der Rechtsschutzversicherung.

Trotz eines starken Beitragsplus von 16,2 Prozent, das ohne Zukäufe organisch immer noch neun Prozent beträgt, rechnet der Konzern mit einem geringeren versicherungstechnischen Gewinn von 100 (im Vorjahr: 138) Millionen Euro. Die Schaden-Kosten-Quote steigt von 87,6 auf 89,6 Prozent. Durch ein besseres Kapitalanlageergebnis erwartet das Unternehmen für 2024 ein Ergebnis vor Steuern von 110 (136) Millionen Euro.

PKV-Beitragsanpassung von sechs Prozent

Der größte Wachstumsmotor der Arag war in diesem Jahr wieder die private Krankenversicherung (PKV). Hier erwartet das Unternehmen Beitragseinnahmen von 744 (638) Millionen Euro.

65 Prozent der Einnahmen werden über Vollversicherungstarife erzielt. Im Oktober hatte die Arag Krankenversicherung 105.000 Vollversicherte. Im Jahr 2024 konnte das Unternehmen bis zu diesem Zeitpunkt um netto 20.000 Personen wachsen.

Im Jahr 2025 soll es für die Arag-PKV-Vollversicherten eine Beitragsanpassung von durchschnittlich sechs Prozent geben. „In der Spitze wird der Beitrag um bis zu acht Prozent angehoben“, erklärte Arag-Vorstand Hanno Petersen.

Damit steigen die PKV-Beiträge bei der Arag im Vergleich zum Markt eher moderat. Nach Angaben des Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) werden für rund zwei Drittel der knapp neun Millionen Privatversicherten in Deutschland die Beiträge 2025 um durchschnittlich 18 Prozent steigen. Im Einzelnen müssen die Kunden mit deutlich höheren Anpassungen rechnen.

KI kann „gute“ Juristen erkennen

Mit dem System „Arag Claims Engine“ (ACE) startet der Rechtsschutzversicherer Ende 2024 in den Niederlanden eine künstliche Intelligenz, die die Leistungsbearbeitung optimieren soll. ACE fasst juristische Schriftstücke zusammen und kann Antwortschreiben automatisch erstellen. Damit sollen die Mitarbeiter entlastet werden.

„In Deutschland bewertet die KI die Schadenakten und kann so die besten Anwälte erkennen“, erläuterte Manager Petersen. Auf dieser Grundlage werden dann je nach Rechtsgebiet Anwälte empfohlen.

2025 wird die Arag in Finnland eine Niederlassung eröffnen. „Wie in ganz Skandinavien ist Rechtsschutz auch dort eine weitgehend unbekannte Versicherungsleistung“, stellte Dirksen fest. Aktuell erwartet die Arag noch die finale behördliche Genehmigung für den Start in Finnland. Danach wird der Arag-Konzern in 20 Ländern aktiv sein.

Reformschub durch Europäischen Gerichtshof

Hanno Petersen (Bild: Schmidt-Kasparek)

„Mit zwei bis drei eigenen Anwaltskanzleien könnten wir die Kundinnen und Kunden direkt beraten, sollte die Rechtsberatung in Deutschland liberalisiert werden“, erläuterte Vorstand Petersen. Für die bundesweite Direktberatung würde eine dreistellige Zahl von Anwälten reichen.

Viel Hoffnung setzt die Arag daher auf einen Impuls zur Liberalisierung durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH). „Der EuGH wird am 19. Dezember darüber urteilen, ob das Fremdbesitz-Verbot von Anwaltskanzleien mit europäischem Recht zu vereinbaren ist“, sagte Arag-Chef Dirksen. Im Verfahren geht es um den Erwerb einer Münchener Anwaltskanzlei durch eine Kanzlei aus Österreich (C-295/23).

„Das Anwaltsmonopol in der Rechtsberatung und das Fremdbesitzverbot blockieren zeitgemäße Zugänge für rechtssuchende Verbraucherinnen und Verbraucher“, so Dirksen weiter. Überall in Europa könnten Rechtsschutzversicherer außergerichtlich direkt beraten werden, nur in Deutschland nicht.

„Hier darf eine Kfz-Werkstatt eine rechtliche Beratung durchführen, der Rechtsschutzversicherer aber nicht“, kritisierte Petersen. In den Niederlanden, Irland, Norwegen und Schweden sei die Rechtsberatung durch die Assekuranz sogar vor Gericht möglich.

Eigene Kanzlei in Großbritannien

Shiva Meyer (Bild: Schmidt-Kasparek)

Können Rechtsschutzversicherer nicht direkt für ihre Kunden vor den Kadi gehen, erwerben sie Anwaltskanzleien. Das gilt beispielsweise in Großbritannien. Dort hat die Arag über ihre neue Niederlassung eine Kanzlei erworben.

Arag-LAW beschäftigt 160 Anwälte. Laut Petersen wäre es kein Problem, wenn alle Rechtsschutzversicherer in Deutschland Rechtsanwaltskanzleien erwerben würden. „Es gibt über 100.000 Anwältinnen und Anwälte in der Bundesrepublik.“

Laut dem „Roland Rechtsreport“ der Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG wünschten sich 80 Prozent der Verbraucher, direkt von ihrem Rechtsschutzversicherer beraten zu werden.

„Wir sind schon heute ein stabiler und attraktiver Arbeitgeber mit viel Work-Life-Balance“, sagte Vorständin Dr. Shiva Meyer, die im Konzern für Human Resources zuständig ist. Derzeit würden bereits 280 Volljuristen beschäftigt. Insgesamt hat der Konzern mehr als 6.000 Mitarbeiter. Bis Ende des dritten Quartals wurden 19 Prozent mehr Menschen beschäftigt als im Vorjahr.