Rating einer Versicherungsgruppe angehoben

11.9.2024 – S&P hat die Note „A“ für die Gothaer-Gruppe bestätigt. Die Munich-Re-Gruppe wurde auf „AA“ hochgestuft. Die Alte Leipziger und die Nürnberger bewertet Fitch unverändert mit „A+“. Die Mylife Leben und die Kieler Rück erhielten erneut ein „A“ von Assekurata. Im Assekurata-Unternehmensrating blieben die Bewertungen für die Gartenbau-Versicherung, die Württembergische Kranken und die Mylife Leben unverändert.

Die Agentur Standard & Poor´s Global Ratings (S&P) hat vor dem Hintergrund der geplanten Fusion mit der Barmenia Versicherungsgruppe (VersicherungsJournal 4.9.2024, 26.8.2024) erneut die Note „A“ für die Gothaer-Gruppe bestätigt (29.11.2023). Der Ausblick der drei Kerngesellschaften Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Gothaer Krankenversicherung AG und Gothaer Lebensversicherung AG ist positiv.

Gothaer: Standard & Poor´s stellt Ratingerhöhung in Aussicht

S&P geht in ihrem Bericht davon aus, dass mit erfolgtem Zusammenschluss die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns aufgrund des noch vielseitigeren Produktportfolios, des erweiterten Vertriebswegenetzes und des breiteren Kundenstamms weiter erhöht wird. Ferner würdigte S&P das sehr starke Finanzrisikoprofil.

Deshalb stellt die Agentur weiterhin in Aussicht, die Ratings in den nächsten zwölf bis 24 Monaten um eine Stufe auf „A+“ anheben zu können.

Rating der Munich-Re-Gruppe angehoben

S&P hat Ende Juli das langfristige Emittentenkredit- und Finanzstärkerating für die Münchener Rückversicherungsgesellschaft AG in München (Munich Re) inklusive wichtiger Tochtergesellschaften, darunter die Ergo Versicherung AG, von „AA-“ auf „AA“ angehoben. Der Ausblick ist stabil. Die Gesamtrentabilität und die Ertragsdiversifizierung hätten sich in den letzten Jahren deutlich verbessert.

Die Agentur geht davon aus, dass die starken und gut diversifizierten Erträge des Konzerns in den nächsten zwei Jahren im Einklang mit den mit „AA“ bewerteten Mitbewerbern wie die Allianz SE, die Zurich Insurance Group AG und Chubb European Group SE bleiben werden. Für 2023 wurden ein Nettogewinn von 4,6 Milliarden Euro und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 16,1 Prozent gemeldet.

Alte Leipziger und Nürnberger bewertet Fitch unverändert mit „A+“

Die Ratingagentur Fitch hat die finanzielle Stabilität der Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und ihrer Sach-Tochter sowie die drei Kerngesellschaften der Nürnberger Versicherungsgruppe – Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Nürnberger Lebensversicherung AG, Nürnberger Krankenversicherung AG − erneut mit der Note „A+“ bewertet (17.11.2021). Der Ausblick ist stabil.

Hervorgehoben werden jeweils das starke Unternehmensprofil und die sehr starke Kapitalausstattung. Der Alten Leipziger bescheinigt Fitch zudem eine vorteilhafte Wettbewerbsposition in der Sparte Leben, gestützt durch das hochprofitable Produktangebot in den Bereichen Berufsunfähigkeit und betriebliche Altersversorgung (bAV).

Bei der Nürnberger wird die führende Marktstellung in der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung) und der fondsgebundenen Lebensversicherung (FLV) beleuchtet. Das Unternehmen gehöre zu den fünf größten Anbietern von BU- und FLV-Produkten im deutschen Markt, heißt es im Bericht.

Mylife Leben und Kieler Rück erhalten erneut „A“ von Assekurata

Nach sechs Mal in Folge „A-“ hatte die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH im letzten Jahr das Bonitätsrating der Mylife Lebensversicherung AG auf „A“ mit stabilem Ausblick angehoben (31.7.2023).

Im aktuellen Folgerating wurde diese Bewertung bestätigt. Das Unternehmen erzielt regelmäßig positive Jahresüberschüsse, die seit einigen Jahren zur Stärkung des Eigenkapitals eingesetzt werden.

Beim Kieler Rückversicherungsverein a.G. sah Assekurata auch in diesem Jahr keinen Anlass, von der Note „A“ mit stabilem Ausblick abzuweichen (31.7.2023). Die Eigenmittel und sonstigen Sicherheitsmittel seien auskömmlich, heißt es im Bericht. Für das laufende Jahr wird ein dynamisches Wachstum erwartet.

Interaktive Finanzstärkeratings für Versicherer (Juli bis Mitte September 2024) Unternehmen Ratingagentur Note* Bemerkungen** Alte Leipziger Leben Fitch A+ IFS-Rating bestätigt; Ausblick stabil Alte Leipziger Versicherung Fitch A+ IFS-Rating bestätigt; Ausblick stabil Gothaer Allgemeine Standard & Poor´s A IFS-Rating bestätigt; Ausblick positiv Gothaer Kranken Standard & Poor´s A IFS-Rating bestätigt; Ausblick positiv Gothaer Leben Standard & Poor´s A IFS-Rating bestätigt; Ausblick positiv Kieler Rück Assekurata A Bonitätsrating bestätigt; Ausblick stabil Munich Re Standard & Poor´s AA IFS-Rating angehoben; Ausblick stabil Mylife Leben Assekurata A Bonitätsrating bestätigt; Ausblick stabil Nürnberger Allgemeine Fitch A+ IFS-Rating bestätigt; Ausblick stabil Nürnberger Leben Fitch A+ IFS-Rating bestätigt; Ausblick stabil Nürnberger Kranken Fitch A+ IFS-Rating bestätigt; Ausblick stabil

Gartenbau-Versicherung behält im Unternehmensrating die Spitzenbewertung

An die Gartenbau-Versicherung VVaG vergab Assekurata die Bestnote „exzellent“ in drei der vier Teilqualitäten und damit auch in der Gesamtnote (31.7.2023). Bei der Teilqualität „Erfolg“ war der Verein im vergangenen Jahr zurückgestuft worden von „sehr gut“ auf „gut“. Dabei blieb es.

Die Agentur beachtet die Ausrichtung des Vereins auf Gegenseitigkeit auf die Belange der Mitglieder. Gewinnmaximierung stehe nicht im Vordergrund, so der Bericht. Dennoch: Durch hohe Elementarschäden in den vergangenen Jahren liegt der wirtschaftliche Erfolg unter Marktschnitt.

Württembergische Kranken liegt eine Note vor Mylife Leben

Die Mylife Lebensversicherung AG, die im letzten Jahr erstmals ein Assekurata-Unternehmensrating beauftragt hatte (31.7.2023), schnitt unverändert mit der Gesamtnote „gut“ ab. Die Bestnote gab es erneut in der Kategorie „Wachstum“, die allerdings nur mit zehn Prozent in das Gesamtergebnis einfließt.

Eine Stufe besser und erneut mit „sehr gut“ (31.10.2023) beurteilt wurde die Württembergische Krankenversicherung AG. „Sicherheit“ und „Kundenorientierung“ erhielten dabei die Bestnote „exzellent“. So schafft es das Unternehmen, Leistungsanträge der Kunden innerhalb von 0,8 Tagen zu bearbeiten. Assekurata beobachtet ansonsten Bearbeitungszeiten zwischen zwei und zwölf Tagen.