Ralf Werner und Ulrike Barth gründen wieder neu

22.9.2025 – Ralf Werner Barth und Ulrike Barth werden auch nach dem Verkauf der Conav Consulting den Vermittlerverband VSAV weiterhin als Vorstände anführen. Das berichtet Barth dem VersicherungsJournal. Zudem haben beide ein neues Beratungsunternehmen gegründet: die RWB eG.

Im Juli wurde bekannt, dass die Conav Consulting GmbH & Co. KG von der Hans John Versicherungsmakler GmbH übernommen wurde. Der bisherige Kommanditist Ralf Werner Barth und die Prokuristin Ulrike Barth sind im Mai aus dem operativen Geschäft ausgeschieden (VersicherungsJournal 24.7.2025).

Das Makler- und Beratungsunternehmen hat sich mit Gewerbehaftpflichtkonzepten für Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler einen Namen gemacht. Ralf W. Barth gründete Conav 2012, nachdem er bereits seit 1998 spezielle Vermögensschadenhaftpflicht-Konzepte für Vermittler entwickelt hatte.

Mit 64 und 63 Jahren „in den Ruhestand“ verabschiedet

Ulrike und Ralf W. Barth

(Bild: Hans John Versicherungsmakler)

In einer gemeinsamen Mitteilung erklärten Conav und Hans John, dass sich der mittlerweile 64-jährige Barth und seine 63-jährige Frau in den Ruhestand verabschieden wollen. Das hatte Spekulationen genährt, ob die beiden auch ihre Funktion als alleinige Vorstände der Vereinigung zum Schutz für Anlage- und Versicherungsvermittler e.V. (VSAV) abgeben.

Den Vermittlerverein hatte das Ehepaar bereits 2004 gegründet. Er bot damals über Netzwerkpartner Vermögensschadenhaftpflichtkonzepte an. Der Verein unterstützt als Netzwerkplattform die Entwicklung von Geschäftsmodellen, Risikomanagement und digitalen Konzepten und vertritt öffentlich die Interessen der Vermittlerschaft. Derzeit zählt der Verein rund 720 Mitglieder.

„Selbstverständlich leiten meine Frau und ich als Vorstand weiterhin aktiv die Geschicke des VSAV. Es gibt noch viel für die Mitglieder zu tun, auch wenn wir selbst mit unseren Unternehmungen nicht mehr in der Versicherungsvermittlung tätig sind. Wir haben viele wertvolle Netzwerkpartner im Verein, die Nutzen, Mehrwerte und Versicherungslösungen für die Mitglieder anbieten“, teilt Barth auf Anfrage mit.

Die Barths bleiben Vorstände der VSAV – und gründen neu

Zudem haben beide eine neue Genossenschaft gegründet: die RWB eG. Sie wurde am 13. September 2024 in das Handelsregister eingetragen. Ulrike Barth ist Vorständin, Ralf W. Barth Bevollmächtigter. Die eigene Internetpräsenz werde gerade noch entwickelt, so der „Jungunternehmer“.

Laut Satzung ist die RWB eG thematisch sehr breit aufgestellt und kann sowohl in klassischen Unternehmensbereichen als auch in Projekten zu Mobilität, Immobilien, Kultur sowie Umwelt- und Energiethemen aktiv werden.

Sie bündele unter anderem Beratungs-, Coaching- und Trainingsangebote für Unternehmen und Führungskräfte, unterstütze die Entwicklung von Geschäftsmodellen, Netzwerken und digitalen Konzepten und engagiere sich gezielt in Fragen der betrieblichen Altersvorsorge.

Was die RWB eG macht

„In der RWB eG konzentrieren wir uns auf die Unternehmerhaftung, ausgelöst durch bAV-Lösungen. Die Unternehmerrisiken werden reduziert und wir setzen auf Lösungen, die den Unternehmen systematisch Liquidität zuführen“, berichtet Ralf W. Barth.

Ein Schwerpunkt hierbei seien Beratungen zu betrieblichen Versorgungswerken – und mit welchen Gesellschaftsformen Unternehmer besser aufgestellt seien. Diese erfolgen auf Honorarbasis. Versicherungslösungen würden nicht vertrieben, teilt Barth mit.