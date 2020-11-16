R+V stampft Direktversicherer ein

25.8.2025

Das Konzentrationsgeschehen in der Assekuranz schreitet weiter voran. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) meldet, dass sie die Verschmelzung der R+V Direktversicherung AG auf die R+V Allgemeine Versicherung AG genehmigt hat.

Der Direktversicherer firmierte bis Mitte 2022 unter R+V24 (VersicherungsJournal 16.6.2022). Er fuhr laut dem „Branchenmonitor 2024: Kraftfahrtversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH in der Kfz-Haftpflichtversicherung im Schnitt der Jahre 2018 bis 2023 eine Combined Ratio von 103,76 Prozent ein (18.8.2025). Damit rangiert er an sechster Stelle der unprofitabelsten Anbieter in dieser Sparte.

Im Segment Kraftfahrtversicherung liegt die Wiesbadener Versicherungstochter ohne klassischen Vertrieb sogar an vierter Stelle (6.6.2025). Hier steht auf Sechsjahressicht eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von im Schnitt 108,89 Prozent zu Buche. Sie gehört zu den zwei Anbietern, die in den Jahren 2018 bis 2023 durchgängig im roten Bereich rangierten.

Dabei kam sie zweimal auf die höchste und einmal auf die zweithöchste Schadenquote unter den im Branchenmonitor aufgelisteten Anbietern (12.12.2022, 20.12.2021). Hinzu gesellten sich kräftig erhöhte Betriebskosten nach dem Ausbau der Vertriebsaktivitäten im Internet (16.11.2020) sowie ein klar negatives Abwicklungsergebnis.