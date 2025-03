R+V baut Führungsriege um

27.3.2025 – Bei der R+V Versicherung dreht sich das Personalkarussel. Neben der bereits bekannten Personalie Dragica Mischler, die fortan die Finanzen und das Risikomanagement beim Versicherer der Volksbanken Raiffeisenbanken verantwortet, werden auch Klaus Endres und Volker Buchem mit neuen Aufgaben betraut. Tillmann Lukosch und Julia Merkel scheiden aus.

Die R+V Versicherung AG hat am Mittwoch per Pressetext mehrere Wechsel in ihren Vorstandsressorts bekanntgegeben. Teilweise vollziehen sich diese im Rahmen einer neuen Unternehmensstrategie, die das Unternehmen bei seiner Bilanzpressekonferenz am 31. März vorstellen will.

Klaus Endres wird neues Ressort Operations und IT verantworten

Dr. Klaus Endres (48) wird zum 1. April zum Vorstand des neuen Ressorts Operations und IT ernannt. In dieser neu geschaffenen Einheit sollen künftig alle kundennahen Operationen und die IT gebündelt werden.

Das bisherige Ressort IT, Digitalisierung und Prozesse wird vollständig in die neue Einheit integriert. Endres verantwortete bisher das Kompositgeschäft des Versicherers und behält diese Aufgabe kommissarisch, bis ein Nachfolger gefunden ist.

Seit 2022 ist Endres bei der R+V tätig und war zuvor unter anderem als COO bei den Axa Versicherungen und der Zurich Gruppe Deutschland tätig (VersicherungsJournal 1.3.2021).

Klaus Endres (Bild: Olli Duerr)

Tillmann Lukosch (57), Vorstand des bisherigen Ressorts IT, Digitalisierung und Prozesse, hat sich mit der R+V Versicherung AG darauf geeinigt, seinen Vertrag aus persönlichen Gründen zum 31. März 2025 vorzeitig zu beenden und die R+V zu verlassen.

Volker Buchem beerbt Julia Merkel

Auch das Ressort Personal und Konzerndienstleistungen wird künftig von einem neuen Vorstand geleitet. Volker Buchem (56) tritt am 1. Juli 2025 die Nachfolge von Julia Merkel an, die nach zehn Jahren im Vorstand der R+V entschieden hat, ihren Vertrag nicht zu verlängern. Merkel verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich beruflich neu zu orientieren.

Buchem war zuletzt als Generalbevollmächtigter für Kultur und Transformation der R+V verantwortlich und bringt folglich Erfahrung im Personalmanagement mit, insbesondere in der Gestaltung und Förderung der Unternehmenskultur.

Volker Buchem (Bild: R+V)

Dragica Mischler übernimmt Ressort Finanzen

Das Ressort Finanzen und Risikomanagement wird ab 1. April von Dragica Mischler geführt. Über die Bestellung der Managerin hatte der Aufsichtsrat bereits im September vergangenen Jahres entschieden (8.11.2024).

Die 50-Jährige war zuvor Vorstandsvorsitzende der Örag Rechtsschutzversicherungs-AG und der Deutschen Assistance Versicherung AG. Sie ersetzt Marc Michallet, der den Bereich Finanzen abgibt, um im Gegenzug zusätzlich zum Investmentmanagement die Bereiche Ausland und M&A zu übernehmen.

Zu Mischlers Ressort werden außerdem die Bereiche Konzerncontrolling und Rechnungswesen gehören.

Dragica Mischler (Bild: Alexander Vejnovic)

Der künftige R+V-Vorstand im Überblick: