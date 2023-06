Qualitypool und Sia in der Kritik

16.6.2023 – Mehr Aufwand, Kunden kündigen, Haftpflichtkasse ohne Courtage-Vertrag – in der Maklerschaft ist die Übertragung des Assekuradeurgeschäfts von Qualitypool auf Sia nicht gut angekommen. Die Geschäftsführerinnen der Hypoport-Töchter wehren die Vorwürfe ab. Allerdings sieht sich die Haftpflichtkasse „veranlasst, eine genaue rechtliche Prüfung des Sachverhaltes vorzunehmen“.

In einer Pressemitteilung gab die Qualitypool GmbH Anfang Juni bekannt, dass sie das Assekuradeurgeschäft auf die Sia digital GmbH abgespalten hat. Gleichzeitig wurde die Sia Assekuranz GmbH in die Sia digital umfirmiert (VersicherungsJournal 2.6.2023).

Das Pool-Geschäft des Bereichs Versicherung verbleibe bei Qualitypool, so deren Geschäftsführerin Andrea Föllmer. Für die angebundenen Vertriebspartner würden sich nur die Namen der abschließbaren Deckungskonzepte ändern. Sie könnten die Sia-Produkte weiterhin direkt über Qualitypool vermitteln.

„Die Risikoträger, mit denen wir heute bereits zusammenarbeiten, begrüßen dieses Vorgehen sehr“, wurde Nadine Jung, Geschäftsführerin der Sia digital, zitiert.

Kritik aus der Maklerschaft

Die Veränderungen scheinen indes nicht reibungslos über die Bühne zu gehen. Offensichtlich wurden nicht alle Parteien ausreichend mit auf den Weg genommen.

„Viel Arbeit für nichts“, äußert sich ein Versicherungsmakler, der nicht genannt werden möchte, mit deutlichem Unterton gegenüber dem VersicherungsJournal. Seine Kunden würden nicht nur zahlreich verwundert nachfragen, sondern hätten die Umstellung zum Anlass genommen, sich nach günstigeren Angeboten umzusehen. Die Folge seien mehrere Kündigungen.

Der Sinn der Übertragung erschließt sich ihm nicht so recht. Die Erhöhung der Courtage um wenige Prozentpunkte beispielsweise für eine private Haftpflichtversicherung empfindet er eher als Verspottung als echten Benefit.

Kein Courtage-Vertrag für Haftpflichtkasse

Besonders aber stört ihn, dass augenscheinlich mit der Haftpflichtkasse VVaG kein Courtage-Vertrag geschlossen wurde – zumindest bislang. Ein Produktgeber, mit dem er überaus zufrieden ist.

Auch in Studien und Auswertungen erreicht das Unternehmen oft vordere Plätze. So liegt die Haftpflichtkasse beispielsweise im „Branchenmonitor 2016-2021: Haftpflichtversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH auf Platz fünf der Bestandsentwicklung (30.3.2023).

In einer Untersuchung der Morgen & Morgen GmbH im Auftrag der Wirtschaftswoche erreichte der Akteur Rang drei, sowohl bei den Haftpflicht-Versicherungen für Familien als auch bei den Haftpflicht-Policen für Singles. In beiden Sparten wurde er mit „sehr gut“ ausgezeichnet (30.3.2023).

Und in der aktuellen Umfrage der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G., die sich auf die Produktgeber in der Privathaftpflicht-Versicherung bezieht, sichert sich der Versicherer in der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter mit großem Vorsprung den Spitzenplatz. In der Qualitätswertung schafft er ebenfalls den ersten Platz, bei der Produktqualität Rang drei (31.3.2023).

Wir sind mit diesen Rückmeldungen sehr zufrieden. Nadine Jung, Sia-Geschäftsführerin

Überwiegend positive Rückmeldungen

Das VersicherungsJournal hat die Hypoport-Töchter um Stellungnahme gebeten. „Sia hat bisher von der überwiegenden Mehrheit der Untervermittler positives Feedback zur Ausgründung erhalten. Sie war aus Sicht vieler Untervermittler längst überfällig“, erklärt Jung.

„Wir sind mit diesen Rückmeldungen sehr zufrieden, da die Neugründung erst seit wenigen Wochen besteht und die positiven Auswirkungen in den nächsten Monaten noch deutlich spürbarer werden“, so die Geschäftsführerin weiter.

„Als Qualitypool freuen wir uns darauf, mit der Ausgründung von Sia die Deckungskonzepte durch das neue klare Branding noch besser im Markt positionieren zu können. Es gab natürlich ein paar Rückfragen. Insgesamt haben sich unsere Vertriebspartner aber gut auf die neue Marke eingestellt“, antwortet Föllmer auf die Frage, welche Rückmeldungen seitens der Maklerschaft eingegangen sind.

Man habe „keinen einzigen angebundenen Vertriebspartner im Zuge der Neugründung verloren“, berichtet die Managerin.

Die Courtage-Erhöhung befindet sich in einem branchenüblichen Bereich. Andrea Föllmer, Qualitypool-Geschäftsführerin

Courtage-Erhöhung stand in anderem Zusammenhang

Andrea Föllmer (Bild: Qualitypool)

Auf die Frage, welche Vorteile aus Ihrer Sicht Makler von der Übertragung des Assekuradeurgeschäfts von Qualitypool auf Sia haben, entgegnet Jung:

„Jedes der beiden Unternehmen kann sich auf voll seine Stärken konzentrieren. Sia widmet sich zu 100 Prozent der Entwicklung von innovativen Deckungskonzepten in Zusammenarbeit mit Versicherungs-Gesellschaften. Der Versicherungsbereich von Qualitypool fokussiert sich ganz auf das Poolgeschäft.“

Es habe im Zuge der Neugründung von Sia „keinerlei monetäre Anpassungen für die Qualitypool-Vertriebspartner“ gegeben, stellt sie zudem klar.

„Die von Ihnen angesprochene Courtage-Erhöhung steht in keinem Zusammenhang mit der Neugründung von Sia. Aktuell führen wir eine Bestandsumdeckung in Zusammenarbeit mit Sia durch. Die Courtage-Erhöhung befindet sich in einem branchenüblichen Bereich“, sagt Föllmer.

Wir haben für alle Beteiligten den Aufwand so gering wie möglich gehalten. Andrea Föllmer, Qualitypool-Geschäftsführerin

Ansprechpartner sind gleich geblieben

Zum Mehraufwand für Makler erklärt die Qualitypool-Geschäftsführerin: „Jede organisatorische Änderung ist mit gewissen Aufwänden verbunden, so braucht es zum Beispiel etwas Zeit, bis der neue Unternehmensname bei den Vertriebspartnern und deren Endkunden ‚ankommt‘.“

Und weiter: „Wir haben für alle Beteiligten den Aufwand so gering wie möglich gehalten und setzen auf eine klare Vision, die wir vorab ausführlich an alle beteiligten Zielgruppen kommuniziert haben. Die Vertriebspartner haben außerdem die gleichen Ansprechpartner wie zuvor. Dies erleichtert den Informationsaustausch im Zuge der Sia-Neugründung enorm.“

Ähnlich argumentiert Jung. „Im Rahmen der Sia-Neugründung ist für die Endkunden der Qualitypool-Vertriebspartner kein zusätzlicher Aufwand angefallen. Sie erhalten ihre nächste Abrechnung mit dem Sia-Qualitypool-Logo – das ist die einzige Veränderung auf Kundenseite“, sagt sie.

Für die Vertriebspartner laufe der Produktabschluss weiterhin über die bekannten Vergleichsrechner. „Sie nutzen ein neues Portal zur Verwaltung ihrer Kundendaten, analog zu den Portalen, die jeder Versicherer für Vertriebspartner anbietet“, so die Sia-Geschäftsführerin.

Neue Projekte bereits gestartet

Und mit welchen Produktgebern wurden im Zuge der Übertragung keine Courtage-Verträge mehr geschlossen? Aus welchen Gründen?

„Das sind interne betriebliche Informationen, die wir nicht öffentlich bekanntgeben. Dafür bitten wir um Verständnis. Unsere angebundenen Vertriebspartner können den aktuellen Produktpartnerkreis jederzeit einsehen“, kommentiert Föllmer.

„Alle relevanten Deckungskonzept-Produktgeber wurden im Vorfeld der Sia-Neugründung frühzeitig angesprochen“, teilt Jung mit. Mit wichtigen Partnern wie der Rhion Versicherung AG und der Versicherungsgruppe die Bayerische habe man bereits neue Projekte gestartet beziehungsweise setze die Zusammenarbeit fort, wie mit den Baloise Versicherungen und NV-Versicherungen VVaG.

Das Vorgehen unseres langjährigen Partners hat uns verwundert. Haftpflichtkasse

Haftpflichtkasse prüft Sachverhalt

Die bei Maklern offensichtlich beliebte Haftpflichtkasse bleibt wohl außen vor und ist sichtlich mehr als nur verschnupft.

„Die Haftpflichtkasse arbeitet seit 25 Jahren vertrauensvoll mit Qualitypool zusammen. Insofern hat uns das Vorgehen unseres langjährigen Partners einerseits verwundert und andererseits dazu veranlasst, eine genaue rechtliche Prüfung des Sachverhaltes vorzunehmen“, erklärt ein Sprecher des Unternehmens gegenüber dem VersicherungsJournal.

„Wir bitten um Verständnis, dass wir uns zu weiteren Einzelheiten in diesem Zusammenhang derzeit nicht äußern können, um dem Ergebnis nicht vorzugreifen. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden wir entsprechend informieren", sagt er.