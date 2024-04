Provinzial-Töchter verlieren Tobias von Ohlen an Horbach

15.4.2024

Tobias von Ohlen (49) ist seit dem 1. April Geschäftsführer der Horbach GmbH Versicherungsvermittlung & Finanzdienstleistungen. Er ist Nachfolger von Wolfgang Heesen (65), der das Leitungsgremium verlassen hat und nun in beratender Funktion für das Maklerhaus tätig ist. Dies berichten die Düsseldorfer in einer Pressemitteilung.

Von Ohlen werde neben seiner neuen Funktion auch Anteile des Unternehmens übernehmen, heißt es. Michael Dutine und Andreas Rump verbleiben den Angaben zufolge weiterhin in der Geschäftsführung und halten ebenfalls Gesellschaftsanteile. Das Maklerhaus ist auf Risiken im Reisemobilsegment und in der Absicherung von Autohäusern spezialisiert.

Der Neue bringt Erfahrung in den Vertriebswegen Ausschließlichkeit, Banken, Makler und Kooperation sowie in der Führung und Steuerung von Maklerunternehmen mit. Bei der Ergo Versicherung AG war er von 2006 bis 2009 Vorstandsassistent (Makler) Bankenvertrieb. Danach leitete er bei der Ergo Group AG unter anderem die Abteilung Vertriebscontrolling & Vergütungsmanagement und verantwortete später den deutschlandweiten Vertrieb in der Bankenkooperation.

Tobias von Ohlen (Bild: Horbach)

Zuletzt war von Ohlen seit 2017 Geschäftsführer der Pro-Service Versicherungsmakler GmbH, der Pro-Assekuranzmakler GmbH und der CPS Capital-Product-Service Beratungs- und Vermittlungsgesellschaft für Vermögensanlagen und Versicherungen mbH. Er habe diese drei Tochterunternehmen der Provinzial Holding AG auf eigenem Wunsch per Ende März verlassen, heißt es in der Presseaussendung. Dies berichtet auch die Provinzial (VersicherungsJournal 15.4.2024).