Provinzial regelt Nachfolge im Maklervertrieb

8.12.2025

Marcel René Neumann (43) wechselt ab Januar in den Maklervertrieb Kompositpolicen des Provinzial-Konzerns. Einen entsprechenden Medienbericht hat ein Unternehmenssprecher auf Anfrage des VersicherungsJournals bestätigt. Demnach soll Neumann diese Geschäftsaktivitäten der öffentlichen Versicherungsgruppe zunächst gemeinsam mit dem bisherigen Bereichsleiter Stephan Lintzen (61) führen.

Lintzen war seit 2011 Vorstandsmitglied der Hamburger Feuerkasse (VersicherungsJournal 21.2.2011) und seit 2016 Landesdirektor am Standort Hamburg (8.3.2016). Nach seinem Ende September 2026 geplanten Gang in den Ruhestand soll Neumann den Bereich Vertrieb Makler von ihm übernehmen, erklärt der Unternehmenssprecher weiter.

Marcel René Neumann (Bild: OCC)

Der Versicherungskaufmann hat Informatik und Elektrotechnik sowie Betriebswirtschaftslehre mit Fachrichtung Marketing studiert. Seine Laufbahn in der Assekuranz startete er 2006 als Underwriter bei den Condor Versicherungen.

Fünf Jahre später wurde Neumann Maklerbetreuer für Komposit-Policen bei der R+V-Gruppe, auf die die Condor Allgemeine Versicherungs-AG verschmolzen wurde (VersicherungsJournal 9.8.2024). Vor neun Jahren ging Neumann dann als Head of Sales zur FFG Finanzcheck Finanzportale GmbH.

Seit Oktober 2020 ist er für die auf Oldtimer-Versicherungen spezialisierte OCC Assekuradeur GmbH tätig, die zum Provinzial-Konzern gehört (23.5.2018). Dort hat er im Mai 2022 als Mitglied der Geschäftsleitung Prokura erhalten. Zu seinen Aufgaben gehört die Mitverantwortung im Management der HFK1676, eine Marke der Andsafe AG, und der Campingfreunde Assekuradeur GmbH.