Provinzial Nordwest übernimmt mehrheitlich OCC

23.5.2018

Der Provinzial-Nordwest-Konzern übernimmt 75 Prozent der Anteile an der OCC Assekuranzkontor GmbH. Bislang war die Provinzial der führende Versicherer des Konsortiums des auf passgenaue Versicherungen und Dienstleistungen für Oldtimer, hochwertige Liebhaberfahrzeuge und Premium Cars spezialisierten Assekuradeurs. Der Kauf erfolgt über die neu gegründete PNW Beteiligungs-GmbH.

WERBUNG

Die verkauften Anteile stammen von den Familieneignern. Die Gründungs-Gesellschafterin, die Martens & Prahl-Gruppe aus Lübeck, bleibt mit 25 Prozent weiterhin an OCC beteiligt. Diese soll unter dem Dach des Provinzial-Nordwest-Konzerns eigenständig als Spezialversicherungs-Anbieter agieren. OCC beschäftigt über 80 Mitarbeiter und sieht sich in ihrem Segment als Marktführer in Deutschland.

Der öffentliche Versicherer will mit dem Anteilserwerb sein Angebotsportfolio erweitern und ein zusätzliches, wachsendes Geschäftsfeld erschließen. „Der Lübecker Versicherungsanbieter für Oldtimer und hochwertige moderne Klassiker passt mit seiner Philosophie ‚individuelle Lösungen für Auto-Enthusiasten‘ ganz hervorragend zu uns“, wird Provinzial-Chef Dr. Wolfgang Breuer in einer Pressemitteilung zitiert.