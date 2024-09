Provinzial bringt zur DKM eine neue Maklermarke auf den Markt

30.9.2024 – Die neue Marke „HFK1676“ richtet sich vorrangig an Makler, die mit Pools, Verbänden und/oder Verbünden zusammenarbeiten, ebenso an interessierte Einzelmaklerverbindungen. Zum Start steht zunächst eine Privathaftpflichtversicherung zur Verfügung. Die Provinzial will damit ihr Portfolio erweitern, um sich „optimal für die Zukunft aufzustellen“.

Ein zunächst etwas sperriger Name, der zugegebenermaßen neugierig macht: Die Provinzial Versicherungen haben eine neue Maklermarke namens „HFK1676“ entwickelt. Das neue Vertriebskonzept soll zur DKM in Dortmund an den Start gehen. Dort werde man sich mit näheren Infos erstmals einem breiteren Fachpublikum präsentieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nina Schmal (Bild: Provinzial)

„HFK1676“ vereine die traditionsreiche Versicherungsexpertise des Konzerns und seinen etablierten Maklerservice mit der innovativen technologischen Basis des Digitalversicherers Andsafe AG, wird berichtet.

„Die neue Marke komplettiert das Angebot des Konzerns mit neuen, unkomplizierten Lösungen, die wir unseren Partnern anbieten können“, wird Nina Schmal, seit diesem Jahr Vorständin für Kundenmanagement und neue Geschäftsmodelle bei der Provinzial (VersicherungsJournal 20.12.2023), zitiert.

Andsafe liefert technologische Expertise

Auf technologischer Seite wollen die Münsteraner dabei auf die Expertise von Tochter Andsafe zurückgreifen. Diese wurde 2019 für „hybride oder voll digitale besonders preissensitive Kunden, die auf traditionellem Weg und mit klassischen Produkten nur noch schwer zu erreichen sind“, gegründet (10.5.2019).

Bei „HFK1676“ könnten Makler somit „auf leistungsstarke, bewährte Technik vertrauen, die schnelle und effiziente Prozesse ermögliche“, wird erklärt. Unterstützung komme zudem von Experten aus dem Maklerservice der Provinzial. Diese stehen den Angaben zufolge als direkte Ansprechpartner zur Verfügung.

Angebot für Privat- und Gewerbekunden

Zum Start steht zunächst eine Privathaftpflichtversicherung zur Verfügung. Künftig soll das Sortiment dann um Sach-, Kraftfahrt- und Unfallversicherungen sowie weitere Haftpflichtprodukte im Privat- und Gewerbekundenbereich erweitert werden, berichtet ein Unternehmenssprecher gegenüber der Redaktion des VersicherungsJournals.

Angesprochen auf die Aussage, „unkomplizierte Lösungen“ anbieten zu wollen, erklärt er: „Wir möchten im Standard-Retail-Bereich in Bezug auf Wording und Pricing maklergerechte Produkte auf höchstem Niveau auf einer intuitiv bedienbaren Plattform anbieten. Gleichzeitig sind unsere Experten persönlich ansprechbar“.

Die neue Marke richte sich vorrangig an Makler, die mit Pools, Verbänden und/oder Verbünden zusammenarbeiten, ebenso an interessierte Einzelmaklerverbindungen. Eine spezielle Zielgruppe habe „HFK1676“ dabei nicht, erläutert der Sprecher weiter.

Langjährig erfolgreiche Maklerbeziehungen

Die Münsteraner reagieren mit dem neuen Vertriebsangebot auf Veränderungen am Markt. „Mit der neuen Marke gehen wir einen strategisch wichtigen Schritt und erweitern zielgenau unser Portfolio, um uns optimal für die Zukunft aufzustellen“, wird Sabine Krummenerl, Vorständin für Komposit und Vertrieb Makler im Provinzial Konzern, in der Presseaussendung zitiert.

Zu weiteren Details der Strategie befragt, betont der Unternehmenssprecher zunächst, es gebe eine Reihe von sehr engen, langjährig erfolgreichen Maklerbeziehungen.

„Die von unseren Partnern geschätzten Mehrwerte liegen hier insbesondere in dem etablierten und guten Zusammenspiel von Maklerbetreuung und unseren Angebots-, Vertrags- und Schadenserviceeinheiten. Hier steht oft die persönliche Interaktion zwischen dem Ansprechpartner beim Makler und unserem Maklerbetreuer im Vordergrund.

Name fußt auf hanseatischer Tradition

Darüber hinaus haben im sogenannten Retailsegment (Privat- und Kleingewerbe) die Veränderungen und Trends der letzten Jahre dazu geführt, die eigene Positionierung zu hinterfragen und uns basierend auf diesen Erkenntnissen neu zu positionieren. Die weiter zunehmende Nutzung von Intermediären und Plattformen, die starke Konsolidierungswelle und die zunehmende Digitalisierung haben uns dazu motiviert, eine zusätzliche und darauf spezialisierte Marke zu gründen“, erklärt er.

Der Name „HFK1676“ bezieht sich seinen Angaben zufolge „auf die hanseatische Tradition der ebenfalls zum Provinzial Konzern gehörenden Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG, dem ältesten aktiven Versicherer der Welt, dessen Gründung im Jahr 1676 erfolgte“.