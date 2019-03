Private Cyber-Versicherung: „Volumen wird nicht explodieren“

5.3.2019 – Der Markt für private Cyber-Versicherungen steckt noch in den Kinderschuhen. Derzeit gliedert sich das Angebot des Cyber-Schutzes in drei Bereiche: als Bausteine in etablierten Bereichen wie Rechtsschutz- und Hausrat, Internetschutz-Briefe und als eigenständige Cyber-Police. Im Interview erklärt Covomo-Chef Eberhard Riesenkampff die Vor- und Nachteile der Produkte und wie er die Entwicklung der Offerten im Endkunden-Markt einschätzt.

Dr. Eberhard Riesenkampff ist Gründer und Geschäftsführer der Covomo Versicherungsvergleich GmbH, einem Versicherungsmakler mit Vergleichsportal für Spezial- und Zusatzversicherungen. Das Unternehmen offeriert zudem ein Tool, das andere Vermittler, Verbraucherportale oder Online-Shops in ihre eigenen Webseiten einbinden können (VersicherungsJournal Medienspiegel 19.1.2018, 21.11.2016).

Über diese Partnerschaften erreicht Covomo nach eigenen Angaben rund 38.000 Versicherungsmakler und hat die Vergleichsrechner zusätzlich bei Partnern wie beispielsweise der Verivox GmbH integriert.

VersicherungsJournal: Herr Dr. Riesenkampff, seit 2018 bietet Covomo unter der Rubrik Elektronik einen Vergleich von Cyber-Versicherungen für Endkunden an. Wie haben Verbraucher dieses Angebot angenommen?

Eberhard Riesenkampff: Bisher sehr gut. Gerade beim Thema Cyber-Kriminalität im privaten Bereich nimmt die Sensibilisierung des Endverbrauchers auch aufgrund der aktuellen Medienpräsenz stetig zu. Der Cyber-Schutz wird in Zeiten, in denen Phishing-, Erpresser- und Trojaner-Mails fast täglich im Postfach landen, immer wichtiger. Das spüren die Verbraucher.

VersicherungsJournal: Rechtsschutz- und Hausratversicherer bieten Cyber-Deckungen als Baustein in ihren Policen an. Reicht dieser Schutz für Endverbraucher?

Riesenkampff: Hier kommt es auf das Kleingedruckte an. Unsere Analysen zeigen, dass dies nicht immer ausreicht. Die Hausrat- oder Rechtsschutz-Versicherung bietet oft nur einen eingeschränkten Schutz. Will man sich darüber hinaus versichern, quasi die Vollkasko, führt kein Weg an der speziellen Cyber-Versicherung vorbei.

VersicherungsJournal: Warum raten Sie zu einem eigenen Vertrag?

Riesenkampff: Cyber-Kriminalität entwickelt sich ständig weiter. Der althergebrachte Versicherungsschutz einer Rechtsschutz- oder Hausratversicherung hinkt oft hinterher. Die Cyberversicherung deckt in der Regel sehr umfänglich ab. Aber auch hier gilt, erst das Kleingedruckte offenbart die Inhalte.

Da die vom Internetschutzbrief versicherten Leistungen auch von der klassischen Cyber-Versicherung versichert sind, kann der Schutzbrief […] eher als eine Vorstufe gesehen werden.

VersicherungsJournal: Ein weiterer Trend im Markt sind sogenannte „Internet-Schutzbriefe“ für Verbraucher. Bieten sie den Kunden einen ausreichenden Schutz oder sollten die Schutzbriefe nur als Ergänzung gesehen werden?

Riesenkampff: Die meisten Schutzbriefe sichern lediglich Vermögensschäden ab, also Schäden aus einem Identitätsdiebstahl wie bei Online-Banking, Online-Shopping, Phishing sowie bei Kartenzahlung und Nicht-Lieferung durch Online-Shops. Auch Kosten für eine rechtliche und psychologische Beratung bei Cyber-Mobbing sind nicht in den Leistungen des Internetschutzbriefs inbegriffen.

Dazu steht im Kontrast der umfangreiche Schutz einer privaten Cyber-Versicherung, die neben den erwähnten Leistungen, auch weitere Kosten übernimmt.

Dazu gehören zum Beispiel entstandene Kosten an Soft- und Hardware nach Cyber-Angriffen, Schäden aus einem Smart-Home-Angriff sowie entstandene Kosten nach einer Datenlöschung. Im Schadenfall können diese Kosten schnell explodieren und eine vierstellige Summe ausmachen.

Da die vom Internetschutzbrief versicherten Leistungen auch von der klassischen Cyber-Versicherung versichert sind, kann der Schutzbrief nicht unbedingt als Ergänzung, sondern eher als eine Vorstufe gesehen werden.

VersicherungsJournal: Welchen Trend im Bereich Cyber-Risiken und Cyber-Deckung beobachtet Covomo, was die Absicherung von Smart-Home-Technologien angeht?

Riesenkampff: Obwohl der Versicherungsschutz schon sehr weit entwickelt ist, steht der Markt in diesem Bereich noch in den Anfängen.

Während die Zahl der Anbieter im B2B-Bereich sehr hoch ist, ist die Anzahl der Anbieter im B2C-Bereich noch sehr übersichtlich. Doch das wird sich zeitnah ändern. Bis dahin gilt für Verbraucher im Bereich Smart-Home das gleiche wie in allen anderen Bereichen: Vorsicht ist geboten, insbesondere wenn es um persönliche Daten und Passwörter geht.

Wir glauben nicht, dass in den nächsten zwei Jahren das Geschäftsvolumen im Bereich der B2C-Cyberversicherung explodieren wird.

VersicherungsJournal: Wie wird sich der Markt für private Cyber-Versicherungen 2019/2020 entwickeln, was ist Ihre Einschätzung?

Riesenkampff: Einige Versicherer entwickeln derzeit spezielle B2C-Cyber-Produkte. Besonders kleine Versicherer werden mit innovativen Produkten den großen Unternehmen das Leben schwer machen. Für den Wettbewerb wird das eine erfrischende Bereicherung sein.

Wir glauben jedoch nicht, dass in den nächsten zwei Jahren das Geschäftsvolumen im Bereich der B2C-Cyber-Versicherung explodieren wird.

Eine Veränderung dürfte erst ab 2021/22 spürbar werden. Und da die Cyber-Kriminalität ebenfalls zunehmen wird, werden sich sowohl Verbraucher als auch die Versicherer zunehmend dieser Thematik annehmen müssen. Ein Zukunftsmarkt ist die Cyber-Versicherung also in jedem Fall.

VersicherungsJournal: Was bedeutet das für Ihr Unternehmen?

Riesenkampff: Diese Entwicklung vorwegnehmend prüfen wir jetzt schon laufend den Markt auf Neuerungen und Veränderungen und werden diese bei Bedarf in unserem Vergleich berücksichtigen. Damit wird sichergestellt, dass Makler mit der immer größer werdenden Komplexität auf dem neuesten Stand im Bereich der Spezial- und Zusatzversicherungen stehen.

