Policen Direkt übernimmt OHV Versicherungsmakler

2.6.2022

Die Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH meldete am Mittwoch die dritte Übernahme seit Jahresbeginn. Die Maklergruppe holt die OHV Versicherungsmakler GmbH aus Aschaffenburg unter ihr Dach. Die Geschäftsanteile werden zu einhundert Prozent übernommen, wird in einer Pressemitteilung berichtet.

WERBUNG

Die OHV ist seit 30 Jahren am Markt und berät mit aktuell fünf Mitarbeitern Gewerbe- und Privatkunden. Das Team bleibe erhalten, teilte Policen Direkt auf Nachfrage mit. Ebenso bleibe Ottmar Heider Geschäftsführer. Aufgabenbereiche würden bis auf administrative oder sonstige verwaltungstechnische Aufgaben, die künftig in Frankfurt erledigt werden, nicht verlagert.

„Der gesamte Transaktionsprozess verlief sehr gut und wir konnten in allen Besprechungspunkten eine faire und nachhaltige Lösung für unser Unternehmen finden. Wir sind uns sicher, dass […] wir mit dieser Entscheidung eine dauerhafte Win-win-Situation sowohl für unsere Mandanten als auch unsere Mitarbeiter gefunden haben“, wird Heider zitiert.

Für Policen Direkt ist dies der zweite Standort in Bayern. Im Februar wurden alle Anteile an der Secura Gumpp AG aus Augsburg übernommen (VersicherungsJournal 15.2.2022). Zuvor hatte man die VIS Versicherungsmakler und Immobilien-Service GmbH & Co. KG aus Nordrhein-Westfalen erworben (1.2.2022).

Ernesto Knein (Bild: Policen Direkt)

Mit der jetzigen Übernahme der OHV sind die Ziele offenbar noch längst nicht erreicht. „Auch in der zweiten Jahreshälfte steht bei uns alles auf Expansionskurs und wir möchten zum einen den Standort in Aschaffenburg erweitern und zum anderen weitere Standorte in Metropolregionen erschließen“, berichtet Dr. Ernesto Knein, Geschäftsführer von Policen Direkt.