Policen Direkt kauft weiter zu

1.2.2022

Zum Jahresanfang geht die Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH wieder auf Einkaufstour. Das Unternehmen übernimmt die VIS Versicherungsmakler und Immobilien-Service GmbH & Co. KG mit Sitz in Bad Oeynhausen, Nordrhein-Westfalen.

Der Betrieb beschäftigt fünf Mitarbeiter, ist nach eigenen Angaben seit 30 Jahren am Markt und berät Privat- als auch Firmenkunden. Der Makler soll mit seinen Mitarbeitern und der etablierten Geschäftsführung fortbestehen, heißt es in einer Unternehmensmeldung vom Dienstag.

„Auch in 2022 setzen wir unseren Expansionskurs weiter fort und wir freuen uns sehr, weitere Maklerhäuser mit spannenden Teams für uns gewinnen zu können“, lässt sich Dr. Ernesto Knein, Geschäftsführer der Policen-Direkt-Maklergruppe, zum strategischen Kurs zitieren.

Ernesto Knein (Bild: Manuel Dorn)

Das Unternehmen baut seit 2018 eine Maklergruppe auf (VersicherungsJournal 31.7.2019) und hat vor Corona diverse Maklerbetriebe gekauft (5.11.2018, 7.11.2019). Die letzte Neuerwerbung fand mit der Bergemann Versicherungen GmbH & Co. KG vor einem Jahr statt (5.2.2021). 2018 hat Policen Direkt zudem das Angebot in der Bestandsnachfolge für Vermittler erweitert und bietet, neben fünf Wettbewerbern, mit eigenen Konzepten „die Maklerrente“ an (14.5.2021, 10.1.2019).