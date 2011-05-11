Phönix Maxpool und Pferde-Versicherungsmakler starten Kooperation

13.8.2025 – Eine vertriebliche Zusammenarbeit haben Phönix Maxpool und das Maklerhaus Bahlmann Konzepte vereinbart. Durch die Kooperation mit dem Spezialisten für Pferdeversicherungen sieht der Maklerpool die Möglichkeit, nicht nur den Bereich Tierhalterhaftpflicht auszubauen, sondern perspektivisch auch spezielle Versicherungen rund um Pferde- und Hundehaltung stärker im Markt zu positionieren.

Neue Maßstäbe im Bereich Tierversicherungen wollen die Phönix Maxpool Gruppe AG und die Bahlmann Konzepte GmbH setzen. Dazu haben die beiden Unternehmen jetzt eine strategische Partnerschaft gestartet. Dies gibt der Maklerpool in einer Pressemitteilung bekannt. Im Mittelpunkt stehe dabei die Weiterentwicklung von Produkten, Prozessen und Servicequalität, heißt es.

Bahlmann Konzepte wurde den Angaben zufolge bereits 1891 gegründet. Das Unternehmen zähle heute zu den erfahrensten und renommiertesten Maklerhäusern im Bereich Reitsportabsicherung, wird berichtet.

Laut der eigenen Homepage gehören zum Portfolio folgende Bereiche:

Reitsport (Haftpflichtversicherungen für Pferde, Schulpferde und Kutschen, OP-Versicherungen für Pferde, Sattelversicherungen, Pferdetransportversicherungen und Hängerversicherungen),

Hunde (Haftpflichtversicherungen und OP-Versicherungen),

Beruf (Haftpflichtversicherungen für Reitlehrer, Hufschmiede, Hufpfleger, Tiertherapeuten und Hundetrainer),

Betrieb (Versicherungen für landwirtschaftliche Betriebe, Reiterhöfe, Gestüte und Hundeschulen sowie Gebäude-, Inhalts- und Zugmaschinenversicherungen) und

Privat (Privathaftpflichtversicherungen, Gebäude-, Hausrat- und Kfz-Versicherungen).

Der komplette Bestand soll übertragen werden

Die Umdeckung der Tierhalterhaftpflichtverträge (THV) soll der erste Schritt des gemeinsamen Weges sein. „Unsere Kunden erwarten zu Recht den besten Schutz – mit den marktführenden Tarifen der Phönix THV können wir diesen Anspruch künftig noch besser erfüllen“, wird Geschäftsführer Alexander Bahlmann in der Mitteilung zitiert.

Die Hamburger seien aber nicht nur in diesem Bereich „hervorragend aufgestellt“, so der Makler. „Unser Ziel ist es deshalb, den kompletten Bestand auf Maxpool zu übertragen und in großen Teilen auf die Deckungskonzepte der Phönix Maxpool Gruppe umzudecken“, kündigt er an.

Ein zentraler Vorteil der Kooperation liege in der schlanken technischen Anbindung und den optimierten internen Abläufen.

„Die neue Struktur erlaubt es uns, Prozesse effizienter zu gestalten und mehr Zeit dort zu investieren, wo sie am meisten zählt – im direkten Austausch mit unseren Kundinnen und Kunden“, kommt Tim Wieland zu Wort. Er ist stellvertretender Geschäftsführer und Verantwortlicher für den Vertrieb bei Bahlmann.

Von links: Tim Wieland und Kevin Jürgens (Bild: Phönix Maxpool)

Vertrieblichen Zusammenarbeit, keine Unternehmensbeteiligung

Die Partnerschaft sei „ein starkes Signal“, sagt Kevin Jürgens, Vertriebsvorstand von Phönix Maxpool. „Wenn ein traditionsreiches Unternehmen wie Bahlmann Konzepte eine langfristige Zusammenarbeit eingeht, ist das ein klares Zeichen für Vertrauen und gemeinsame Werte“, so der Manager.

Es handele sich ausdrücklich nicht um eine Unternehmensbeteiligung, berichtet er auf Nachfrage. Man habe keine Anteile von Bahlmann Konzepte übernommen. Die Kooperation basiere auf einer vertrieblichen Zusammenarbeit, nicht auf einer finanziellen Beteiligung.

Konkret gehe es darum, bestehende Bahlmann-Konzepte zu optimieren, Tarife marktgerecht weiterzuentwickeln und Abläufe zwischen Makler und Pool technisch wie organisatorisch zu verschlanken. Diese neuen Konzepte sollen exklusiv über die Partner des Maklerhauses vertrieben werden. Produktunabhängige Entwicklungen wie Prozesse oder Beratungstools würden immer auf alle Partner ausgerollt.

Unsere Maklerinnen und Makler können im Bedarfsfall auf die Fachkompetenz des Bahlmann-Teams zurückgreifen. Phönix Maxpool Gruppe

„Die Produktverbesserungen werden im Rahmen der regelmäßigen Produktaktualisierungen nach und nach auch in die bestehenden Konzepte einfließen. Darüber hinaus können unsere Maklerinnen und Makler im Bedarfsfall auf die Fachkompetenz des Bahlmann-Teams zurückgreifen und sich bei der Beratung entsprechender Kunden unterstützen lassen“, wird erläutert.

Maxpool plant mehr Angebote rund um Pferde- und Hundehaltung

Bislang hat Maxpool im Segment Tierversicherungen nur Deckungskonzepte zu Haftpflichtversicherungen für Halter von Pferden und Hunden im Programm. Das Maklerhaus Bahlmann hat sich auf die Zielgruppe Pferde- und Hundebesitzer spezialisiert und bietet in diesem Rahmen auch Versicherungen in weiteren, zielgruppenorientierten Sparten an.

Auf die Frage, wie das zusammenpasst, wenn das Maklerhaus den kompletten Bestand auf den Maklerpool umdecken will, antworten die Hamburger: „Die Tierversicherungsexpertise von Bahlmann-Konzepte ergänzt das bestehende Portfolio von Maxpool optimal.

Durch die Kooperation können wir nicht nur die Tierhalterhaftpflicht (THV) ausbauen, sondern perspektivisch auch spezielle Versicherungen rund um Pferde- und Hundehaltung – inklusive beruflicher und betrieblicher Absicherungen – stärker im Markt positionieren.

Die Umdeckung des Bestands auf Maxpool ermöglicht es, diese Produkte künftig aus einer Hand anzubieten und Synergien zu nutzen.“

Die Zusammenarbeit [...] bietet uns die Möglichkeit, weitere Produkte und Risikoträger ins Portfolio mit aufzunehmen. Phönix Maxpool Gruppe

Erfahrung mit Versicherern soll in die Produktentwicklung einfließen

Im Segment Tierversicherungen arbeitet der Maklerpool bisher mit der Inter Allgemeine Versicherung AG zusammen. Diese Kooperation werde fortgesetzt, heißt es. Aktuell sei man auch mit weiteren Risikoträgern zu neuen Produkten im Gespräch.

„Die Zusammenarbeit mit Bahlmann Konzepte bietet uns die Möglichkeit, weitere Produkte und Risikoträger ins Portfolio mit aufzunehmen, um unseren Maklern und Kunden noch mehr Auswahl zu bieten“, wird berichtet.

Das Maklerhaus arbeite seit Jahren mit verschiedenen etablierten Versicherern im Pferde- und Hundebereich zusammen. Diese Erfahrung werde in die gemeinsame Produktentwicklung einfließen. Und wie will Bahlmann seine Kunden davon überzeugen, Verträge umzudecken?

„Die Überzeugungskraft liegt vor allem in den Vorteilen der neuen Strukturen: optimierte Tarife, verbesserte Leistungsumfänge, modernisierte Prozesse und ein noch direkterer Service“, antworten die Hamburger. Kunden profitierten damit nicht nur von attraktiven Konditionen, sondern auch von einer Betreuung, die schneller, transparenter und individueller sei.