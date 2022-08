Parametrix ernennt Europachef

2.8.2022

Die Parametrix GmbH, ein Unternehmen des in den USA und Europa lizenzierten Assekuradeurs Parametrix Solutions Inc., befördert Peter Pillath zum Verantwortlichen für das Europageschäft. Der Manager kam im Dezember zunächst als Regional-Underwriter zu dem Neueinsteiger. An der Seite von Pillath steht Yonatan Hatzor, Mitgründer und CEO, als zweiter Geschäftsführer.

Pillath gilt als Experte für Cyber- sowie gewerbliche Haftpflicht- und Sachversicherungen. Er war zuvor unter anderem als Underwriter für die Allianz Deutschland AG und als Fachbereichsleiter D&O, Cyber und Rechtsschutz für die RVM Versicherungsmakler GmbH & Co. KG tätig. Zuletzt arbeitete er als Underwriting-Manager-Commercial-Property and General Liability für die Hiscox SA.

Peter Pillath (Bild: Parametrix)

Parametrix bietet Versicherungslösungen für Ausfallzeiten in der Cloud. Seit Markteintritt in Deutschland konnte das Unternehmen bereits zwei Preise abräumen: den „Business Insurance Innovation Award“ und den Sonderpreis „Digitaler Vordenker der Versicherungswirtschaft“ (VersicherungsJournal 20.12.2021).

Kürzlich brachte der Assekuradeur eine Cloud-Ausfallversicherung für Kryptowährungen auf den Markt. Es geht hier um ein parametrisches Sicherheitsnetz für Ausfälle von Providern (6.7.2022).