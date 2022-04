OVB verliert Vorstandsmitglied

1.4.2022

Thomas Hücker (56) wird den Vorstand der OVB Holding AG vor Auslaufen seines Vertrags im Dezember 2023 zum 31. Mai dieses Jahres verlassen. Er verantwortet seit 2014 (VersicherungsJournal 11.6.2014) als COO im Führungsgremium das Ressort Operations. Laut einer Unternehmensmeldung stimmte der Aufsichtsrat am Donnerstag dem Aufhebungsvertrag zu.

Der Manager „verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen“, teilte der Finanzvermittler mit. Die Aufgaben von Hücker werden ab dem 1. Juni interimistisch vom Vorstandschef Mario Freis übernommen.

Thomas Hücker (Bild: OVB)

Der ausscheidende COO war seit Anfang 2013 in der Funktion des „Head of Operations“ sowohl in der OVB Holding, als auch in der deutschen OVB Vermögensberatung AG für den Finanzvertrieb tätig. Zuvor war Hücker als Vorstandsmitglied bei der Bonnfinanz AG beschäftigt (7.1.2013).