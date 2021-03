One Versicherung erhält einen neuen Namen

11.3.2021 – Die Wefox-Tochter One wird ab sofort mit neuem Namen im Markt agieren. Für Partner und Kunden soll sich nichts ändern. Trotz Corona zeigt sich der Sachversicherer mit dem zurückliegenden Geschäftsjahr 2020 zufrieden. Der Einstieg in die Kfz-Sparte habe sich ausgezahlt und das Unternehmen nach knapp zwei Millionen Euro Verlust im Geschäftsjahr 2019 mit 7.000 Euro erstmals einen kleinen Gewinn geschrieben. 2022 soll ein eigener Lebensversicherer an den Start gehen.

Ab Donnerstag wird die One Versicherung AG, Tochter der als Wefox-Gruppe auftretenden Financeapp AG, unter neuem Namen im Markt antreten: Wefox Insurance AG. Die Wefox Group will mit dem Schritt innerhalb der Firmengruppe „eine klare und konsequente Markenidentität“ erreichen, wie die offizielle Begründung lautet.

Für Vertriebspartner, Berater und Kunden werde sich durch den Schritt nichts ändern. Sämtliche Verträge und Zugänge blieben erhalten. Auch den eingeschlagenen Vertriebsweg über Makler werde der Versicherer weiter verfolgen, erklärt dazu Vorstandschef Oliver Lang gegenüber dem VersicherungsJournal.

Oliver Lang (Bild: Wefox)

Über das Jahr gesehen profitabel

Das zurückliegende Geschäftsjahr 2020 beurteilt Lang trotz Coronakrise positiv. One habe sein Prämienvolumen von 6,6 Millionen Euro 2019 auf 33,8 Millionen Euro gesteigert. Zusätzlich habe der Digitalversicherer einen kleinen Gewinn von 7.000 Euro eingefahren. Im Vergleichsvorjahr gab es noch einen Verlust von knapp zwei Millionen, wie der Bericht für das Geschäftsjahr 2019 (PDF, 645 KB) ausweist.

Das Unternehmen habe damit im dritten Geschäftsjahr nach seinem Start (VersicherungsJournal 2.2.2018) den Breakeven erreicht und arbeite übers Jahr gesehen profitabel. Der Geschäftsbericht 2020 wird am 25. März von der Generalversammlung verabschiedet und anschließend veröffentlicht.

Corona-bedingt lief das vergangene Geschäftsjahr allerdings nicht nach Plan. „Zu Beginn des Vorjahres hatten wir höhere Investitionen zum Beispiel in die Technik geplant und dann nach Ausbruch der Pandemie zurückgestellt. Auch die Einführung neuer Produkte musste warten“, so Lang.

One: Klare Ausrichtung auf Maklervertrieb

Zum Umsatzwachstum von One habe der Einstieg des Versicherers in die Kfz-Sparte beigetragen (9.10.2019). Neben Haftpflicht- und Hausrat sei das das dritte Standbein des Insurtechs. Die neuen Policen machten laut Lang 2020 bereits 49 Prozent des Geschäftsvolumens aus.

Ende des Coronajahres 2020 hatte der Versicherer nach Unternehmensangaben 500.000 Verträge im Bestand und 300.000 Kunden. Zum Vergleich: 2019 waren es laut Geschäftsbericht 190.000 Kunden mit insgesamt über 310.000 Hausrat- und/oder Haftpflichtpolicen.

Den Anstieg führt der Versicherer auch „auf die klare Ausrichtung“ auf den Maklervertrieb zurück. Aktuell arbeite der Digitalversicherer mit 3.000 Vertriebspartnern zusammen; 2019 waren es 2.000.

Dunkelverarbeitungs-Quote bei 80 Prozent

Die Schadenquote beziffert Lang für das Vorjahr auf 43 Prozent (2019: 29 Prozent; 12.6.2020). „Geholfen hat natürlich das geringere Verkehrsaufkommen während der Pandemie. Auf der anderen Seite haben wir im Jahresverlauf deutlich mehr Kleinschäden registriert“, so der Vorstandschef.

Das sei eine bekannte Erscheinung: Die Kunden reichten in finanziell angespannten Zeiten mehr kleinere Schäden bei ihrem Versicherer ein, „weil sie aufs Geld schauen müssen“, so Lang.

Das Geschäftsvolumen des Unternehmens habe sich 2020 verfünffacht. Demgegenüber „konnten wir die Prozesskosten weiter senken“, erklärte der Vorstand. Als Grund führt er die Steigerung der Dunkelverarbeitungs-Quote an, die „2020 konstant bei 80 Prozent lag“.

Lebensversicherer soll 2022 starten

Das Unternehmen will im laufenden Jahr zusätzliche Produkte wie Tier-, Wohngebäude- und Unfallversicherungen einführen. Biometrische Lebensversicherungen und Krankenzusatz-Policen sollen folgen. 2022 soll dafür ein eigener Lebensversicherer an den Start gehen.

Ende 2020 expandierte die Wefox-Tochter in die Schweiz und nach Polen. In beiden Ländern nahm One den Geschäftsbetrieb allerdings erst Anfang 2021 auf. „Wir erwarten in beiden Ländern ein starkes Wachstum bei gleichzeitig hoher Profitabilität“, gibt Lang als Ziel vor. Der operative Start in Polen stehe kurz bevor. Der Einstieg in den italienischen Markt soll im Laufe des Jahres folgen.