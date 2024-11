Österreichische FWU-Tochter kehrt ins Neugeschäft zurück

19.11.2024 – Im Juli hatte die FWU AG Insolvenz angemeldet. Die Österreich-Tochter stellte das Neugeschäft vorerst ein, nun ist der Vertriebsstopp vorüber: Man habe eine Strategie entwickelt, die das Neugeschäft wieder ermöglicht, der Lebensversicherer sei in einer stabilen finanziellen Lage.

Im Juli 2024 hatte die FWU AG wegen Überschuldung einen Insolvenzantrag gestellt (VersicherungsJournal 26.7.2024).

Die in Wien ansässige, mit einer eigenen Konzession der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) ausgestattete Tochter FWU Life Insurance Austria AG stellte aus diesem Anlass den Neuverkauf vorläufig ein (26.7.2024).

Das Unternehmen, das laut FMA Ende Juni einen Bestand von rund 38.000 Verträgen mit überwiegend österreichischen Kunden hatte, betonte zugleich, nicht von der Insolvenz der deutschen Muttergesellschaft betroffen zu sein.

FWU Österreich wieder im Neugeschäft, Services „in gewohnter Qualität“

Am Montag gab FWU Life Austria in einer Pressemitteilung nun die Wiederaufnahme des Neugeschäfts per November 2024 bekannt.

Sie habe „die Situation umfassend bewertet und eine klare Strategie entwickelt, die das Neugeschäft für die fondsgebundenen Lebensversicherungen zum aktuellen Zeitpunkt wieder ermöglicht“. Das Unternehmen befinde sich in einer „stabilen finanziellen Lage“, aktuell weise es eine Solvenzquote von über 200 Prozent auf.

„Es sind überwiegend eigenständige und von der FWU-Gruppe unabhängige Systeme sowie Prozesse zur Durchführung des Geschäftsbetriebs etabliert. Die bisherigen gruppeninternen Abhängigkeiten bei der IT-Infrastruktur werden bis Jahresende abgelöst“, wie es weiter heißt.

Und: „Alle Services gegenüber den bestehenden Kunden und Geschäftspartnern bleiben in gewohnter Qualität unverändert bestehen.“

Vormalige Skandia Leben 2016 unter dem Dach der FWU neu gestartet

Die FWU hatte 2015 die damalige Skandia Österreich von der Heidelberger-Leben-Gruppe gekauft (VersicherungsJournal 25.8.2015) – letztere hatte selbst erst 2014 das eingestellte Lebensversicherungsgeschäft der Skandia in Deutschland und Österreich von der Old Mutual plc übernommen (VersicherungsJournal 28.3.2014).

Nachdem die FMA grünes Licht für die Übernahme der Skandia Österreich durch FWU gegeben hatte, folgte 2016 zunächst die Reaktivierung des Neugeschäfts, im Herbst desselben Jahres schließlich die Umfirmierung der Skandia Österreich in FWU Life Insurance Austria.