Ob Allianz, Alte Leipziger oder Bafin – Generali angelt sich Top-Manager

2.8.2024 – Dr. Arne Benzin wird „Chief People and Organization Officer“ und Michael Reinelt „Head of Broker“ bei der Generali Deutschland. Letzterer verantwortet zudem künftig das Vertriebsressort der Dialog Versicherung und der Dialog Lebensversicherung. Der ehemalige Bafin-Exekutivdirektor Frank Grund sitzt ab Oktober in den Kontrollgremien der Muttergesellschaft, des Lebensversicherers und des Sachversicherers.

Nach ersten Umbaumaßnahmen im Juni (VersicherungsJournal 28.6.2024), als unter anderem Uli Rothaus zum CEO der Generali Deutschland Lebensversicherung AG und Roland Stoffels zum CEO der Generali Deutschland Versicherung AG ernannt wurden, folgt nun der zweite Teil der gewichtigen personellen Veränderungen in den Gremien der Gesellschaften der Generali Deutschland AG.

Neuer Vertriebsverantwortlicher

Michael Reinelt (Bild: Alte Leipziger)

Zum einen kehrt Michael Reinelt (54) zur Generali zurück und wird sich als Nachfolger von Dr. Florian Sallmann, der zu den Interrisk Versicherungen wechselt (8.3.2024), den Vertriebszielen widmen.

Er wird spätestens zum 1. Januar als neuer „Head of Broker“ bei der Muttergesellschaft das Maklergeschäft der Generali Deutschland verantworten sowie als Vertriebschef in die Vorstände der Dialog Lebensversicherungs-AG und Dialog Versicherung AG eintreten.

Reinelt ist derzeit Vorstand der Alte Leipziger Pensionskasse AG und der Alte Leipziger Pensionsfonds AG sowie Zentralbereichsleiter bei der Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (2.7.2021). Zuvor war er bis Dezember bei der Generali beschäftigt, unter anderem seit 2013 als Vorstand der Generali Deutschland Pensionskasse AG und seit 2015 der Generali Deutschland Pensionsfonds AG.

Neue Führungskraft für die Arbeitskultur

Arne Benzin (Bild: privat)

Um ein produktives und inspirierendes Arbeitsumfeld soll sich ab dem 1. Januar Dr. Arne Benzin (48) als „Chief People and Organization Officer“ der Generali Deutschland kümmern. Eine ähnliche Aufgabe verantwortet er aktuell als „Chief People & Culture Officer“ bei der Allianz Technology SE. Zuvor war er dort von 2021 bis 2023 „Chief Operating & People Officer“ und von 2019 bis 2021 Chief Information Officer (CIO) tätig.

Für den Allianz-Konzern arbeitet Benzin seit 2010 in verschiedenen leitenden Funktionen. Seine berufliche Laufbahn startete er 2002 bei der Swiss Re Group als „Property & Casualty Underwriter“.

Es folgten ab 2005 Tätigkeiten als „Executive Assistant to the Chairman of the Management Board“ beim AWD, heute Swiss Life Select Deutschland GmbH, und als „Head of Sales Planning & Management Information“ beim britischen Ableger, heute Swiss Life International, Marke der Swiss Life AG.

Der Manager folgt bei der Generali auf Jean-Pierre Schmid (60), der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, berichtet der Versicherer auf Nachfrage.

Frank Grund in drei Aufsichtsräten

Frank Grund (Bild: Bernd Roselieb)

Bereits vor einigen Tagen war bekannt geworden, dass Dr. Frank Grund (66), bis Herbst vergangenen Jahres Exekutivdirektor für Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) (11.9.2023), Aufsichtsratsposten bei der Generali übernimmt (Medienspiegel 30.7.2024). Die Gerüchte wollten die Münchener nicht kommentieren.

Nun heißt es, Grund werde mit Wirkung zum 1. Oktober Aufsichtsratsmitglied der Generali Deutschland, Generali Deutschland Lebensversicherung und Generali Deutschland Versicherung. Damit rückt er in den Kontrollgremien an die Seite von Giulio Terzariol (52), erst kürzlich von der Allianz SE zur Generali gewechselt (29.9.2023), und Konzernchef Stefan Lehmann (51).

Beide hatten vor wenigen Wochen die Nachfolge des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Giovanni Liverani (60) angetreten, der seine Mandate als Aufsichtsratsvorsitzender der Mutter- sowie der beiden Tochtergesellschaften überraschend niedergelegt hat (28.6.2024). Warum Liverani sich endgültig zurückzog, wurde nicht kommuniziert.

Hochkarätige Personalie

Offensichtlich scheint sich die Generali von ihrem neuen Aufsichtsratsmitglied viel zu versprechen. Welche Früchte der Versicherer durch die hochkarätige Personalie auf längere Sicht tatsächlich erntet, wird sich zeigen. Der Blick des Ex-Bafin-Exekutivdirektors auf die Branche und seine Erkenntnisse über Mitbewerber dürften jedoch fundiert sein.

Aktuell zeigen sich die Münchener hocherfreut. Grund sei ein ausgewiesener und hoch angesehener Kenner der Assekuranz und werde seine langjährige Expertise in die Aufsichtsräte einbringen, teilt das Unternehmen mit.