NRV gibt Industrie-Rechtsschutz auf

4.5.2018

Zum 1. Januar 2019 zieht sich die Neue Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG (NRV) als Risikoträger aus dem Geschäftssegment „industrieller Rechtsschutz“ zurück. Das Geschäftsfeld betreibt die NRV seit 2007 über ihre Tochter GSM Gesellschaft für Straf- und Manager-Rechtsschutz AG (VersicherungsJournal 2.7.2007). Der Bestand umfasst nach Unternehmensangaben rund 2.000 Verträge mit einem Prämienvolumen von zehn Millionen Euro.

Betroffene Kunden können ihre Verträge bei der Allianz Versicherungs-AG und der Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) weitgehend zu unveränderten Konditionen und Deckungsumfang fortführen. Dies teilten NRV und Allianz Deutschland AG am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressemeldung mit. Der Übergang soll laut Martin Zschech, Regional Head für Financial Lines bei der AGCS, ohne große Veränderung für die Kunden bewerkstelligt werden.

Wer als Vertriebspartner für seine Kunden von der Möglichkeit einer Vertragsübernahme Gebrauch machen möchte, muss sich bis zum 31. Mai 2018 schriftlich bei der NRV melden, heißt es weiter. Die vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Geschäftspartnern und Kunden würden selbstverständlich alle eingehalten, versichert NRV-Vorstandssprecher Ralf Beißer. Dazu gehöre auch das langfristige ordnungsgemäße Regulieren und Abwickeln von Schadenfällen.