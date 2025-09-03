Nina Henschel wechselt von der Ergo zur Zurich

6.1.2026

Die Zurich Gruppe Deutschland engagiert Nina Henschel (49) als neue Vertriebsvorständin „Privat- & Gewerbekunden“. Die Diplomkauffrau wird nach Unternehmensangaben „spätestens zum 1. September“ ihren Dienst antreten. Sie folgt auf Ulrich Christmann (63), der Ende Juni planmäßig in den Ruhestand gehen werde.

Nina Henschel (Bild: Zurich)

Henschel ist aktuell noch bei der DKV Deutsche Krankenversicherung AG und Ergo Krankenversicherung AG tätig. Seit September 2023 leitet sie dort als Vorständin das Ressort Partnervertriebe und Kollektivgeschäft Gesundheit (VersicherungsJournal 3.7.2023). Davor war sie im Vorstand der R+V Krankenversicherung AG und im Vorstand der Deutschen Ärzte Versicherung AG tätig.

Christmann ist seit 2019 bei der Zurich. 2023 wurde er zum Vertriebsvorstand für „Privat- & Gewerbekunden“ berufen.

Zu seinem Ausscheiden sagt Dr. Carsten Schildknecht, Vorstandsvorsitzender der Zürich Beteiligungs-AG (Deutschland): „Ulrich Christmann kann auf bemerkenswerte Erfolge zurückblicken. Ich bedanke mich herzlichst für die vielen Jahre der erfolgreichen Zusammenarbeit und wünsche ihm alles Gute für seinen Ruhestand."