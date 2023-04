Neuer Vorstandschef für die OVB Vermögensberatung

20.4.2023

Bereits zum 1. April stieg Christian Höfel (48) zum Vorstandschef (CEO) der OVB Vermögensberatung AG auf, wie das Unternehmen jetzt erst mitteilte. Die Position wurde neu geschaffen. Der Manager gehört seit 2017 dem Führungsgremium des Finanzvertriebs an und verantwortet die Bereiche Vertrieb, Partner und Produkte (VersicherungsJournal 16.2.2017).

Neben Höfel gehört Harald Wild, Vorstand Verwaltung (COO) und Finanzen (CFO), zum Führungsteam der OVB Deutschland. Er übernahm im vergangenen Jahr unter anderem Aufgaben von Thomas Hücker, der das Unternehmen verlassen hatte (1.4.2022).

Christian Höfel (Bild: Marius Becker)

Der neue Vorstandschef arbeitet seit 2006 für den Finanzvermittler. Neben seiner Tätigkeit für die deutsche Niederlassung fungiert er auch als Generalbevollmächtigter des Mutterunternehmens, der OVB Holding AG. Zuvor stand er für unterschiedliche Führungspositionen im Vertrieb auf der Gehaltsliste der Signal Iduna Versicherungen.

In Deutschland berät die OVB aktuell nach eigenen Angaben mit mehr als 1.200 Finanzvermittlern 616.000 Kunden. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Vertrieb in Deutschland Erträge aus Vermittlungen in Höhe von 61,2 Millionen Euro sowie einen Gewinn vor Steuern und Aufwendungen (Ebit) von 7,2 Millionen Euro.