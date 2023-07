Neuer Vertriebsdirektor beim Spezialmakler Care Concept bestellt

21.7.2023

Zum 1. Juli ist Sharif Sellab (31) als neuer Vertriebsdirektor bei der Care Concept AG bestellt worden. Die Stelle war seit Anfang des Jahres 2022 vakant. „Die Aufgabe wurde seitdem kommissarisch von unserem Vorstand, Herrn Jörg Schmidt, übernommen“, teilt das Unternehmen auf Nachfrage mit. Dieser soll durch die Berufung Sellabs entlastet werden.

Sellab wird als Vertriebsdirektor direkt dem Vorstand berichten. Der 31-Jährige ist bereits seit 2014 im Unternehmen. Nach der Ausbildung zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen war er unter anderem als Fachkoordinator im Kundenberatungscenter, Leiter des Vertriebsteams „Business & Bildung“ und Leiter der Partnergewinnung.

Sharif Sellab (Bild: Care Concept)

„Sellab hat in den vergangenen Jahren federführend an der Entwicklung und Einführung eines Kunden-Service-Centers für den Endkundenvertrieb sowie an einer Umstrukturierung des Partnervertriebs mitgewirkt“, heißt es in einer Unternehmensmeldung.

Neben seiner Erfahrung im Unternehmen ist Sellab geprüfter Fachwirt für Versicherungen und Finanzen.