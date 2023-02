Neuer Manager für Cyberrisk-Versicherer Cogitanda

1.2.2023

Der Cyberrisk-Versicherer Cogitanda Dataprotect AG hat den Manager Matthias Tenderich zum 1. Februar als neuen Chief Sales & Markets Officer zum Leiter des nationalen und internationalen Vertriebs ernannt. Er soll die „strategische Weiterentwicklung aller Vertriebseinheiten im In- und Ausland“ übernehmen. Das Unternehmen geht damit einen Schritt gen Expansion, wie es in einer Meldung vom Mittwoch heißt.

Matthias Tenderich (Bild: Cogitanda)

Der 53-jährige Manager hat Erfahrungen im internationalen Umfeld und in der Versicherungsbranche. So arbeitete er unter anderem für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München.

„Matthias Tenderich ist ein Branchenexperte und Vertriebsprofi. Er bringt einschlägige Erfahrung im Business Development mit“, lässt sich Jörg Wälder, Gründer und CEO von Cogitanda, in der Pressemeldung zitieren.

Mit Tenderich solle jetzt ein „ganzheitlicher und dennoch fokussierter Ansatz“ in den Vordergrund gerückt werden. Das fortlaufende Thema der Digitalisierung habe der Neue sich dabei ebenso auf die Fahne geschrieben wie die „Steigerung der Leistungsfähigkeit der Organisation“.

Gemeinsam mit dem Manager plant Cogitanda als nächstes die Expansion gen Spanien, Portugal und Italien.