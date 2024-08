Neuer Deutschlandchef für Chubb

31.7.2024

Die Chubb European Group SE, Direktion für Deutschland, hat einen Nachfolger des verstorbenen Andreas Wania (VersicherungsJournal 24.4.2024) gefunden. Leander Metzger wird neuer Country President in Deutschland und Regional Executive Officer für Kontinentaleuropa, Region Ost, Naher Osten und Nordafrika (CEMENA).

Der Manager werde seine Stelle voraussichtlich zum 1. Januar antreten und von seinem Dienstsitz in Frankfurt am Main aus an Peter Kelaher, Division President Chubb Kontinentaleuropa, Naher Osten und Afrika, berichten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Derzeit ist Metzger für Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHSI) als Country Manager für die Schweiz und Head of Property and Risk Engineering für Deutschland, Österreich und die Schweiz tätig. Zuvor leitete er von 2006 bis 2016 die FM Insurance Company Ltd., Direktion für Deutschland.

Leander Metzger (Bild: Chubb)

„Leander hat einen hervorragenden Ruf und verfügt über ein umfangreiches Netzwerk in der Industrieversicherungsbranche in Europa und darüber hinaus. Ich freue mich sehr, dass er zu uns kommt“, wird David Furby, Senior Vice President der Chubb Group und Regional President der Chubb für Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA), in der Mitteilung zitiert: