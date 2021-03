Neuer Deutschlandchef für Assekuradeur Victor

17.3.2021

Der Assekuradeur der Marsh GmbH, die Victor Deutschland GmbH, hat ab sofort einen neuen Chef. Alexander Arias, bisher Mitglied der Geschäftsleitung bei dem Unternehmen und Head-of-Underwriting, tritt ab sofort als neuer Geschäftsführer an. Nach dem Abgang von Bernd Knof war die Position vakant (VersicherungsJournal 10.12.2020).

In seiner neuen Funktion sei Arias verantwortlich „für den weiteren Ausbau des Geschäfts von Victor in Deutschland, insbesondere durch die Entwicklung innovativer Versicherungslösungen und Dienstleistungen für den wachsenden Kundenstamm“, heißt es in einer Mitteilung. Der neue Deutschlandchef berichtet an Anthony Stevens, Vorsitzender von Victor Insurance Holdings, Inc.

Alexander Arias (BIld: Victor)

Arias arbeitet seit 2019 als Leiter der Produktentwicklung und des Underwritings für den Assekuradeur. Er verantwortete Entwicklung und Einführung der Cyber-Versicherung „CyberVlex“ sowie der D&O-Versicherung „D&O Save“. Zuvor war er für die Ergo Versicherungen als Leiter der Cyber- und D&O-Versicherungen tätig.

Im Januar 2019 brachte Marsh den Assekuradeur in Deutschland an den Start (31.1.2019). Hintergrund für den Markteintritt von Victor war laut Unternehmensangaben auch ein Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) zur Schadenregulierung durch Makler (10.6.2016).