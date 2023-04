Neuer Deutschlandchef für Allianz Commercial

4.4.2023

Im März gab die Allianz SE eine Reorganisation ihres Industrieversicherers bekannt. Die Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) tritt künftig unter der Marke „Allianz Commercial“ bei der Versicherung aller Unternehmen mit mehr als zehn Millionen Euro Umsatz auf (VersicherungsJournal 13.3.2023).

Die AGCS und die Ländereinheiten, die ebenfalls mittelgroße Firmen versichern, rücken somit näher zusammen. Die Münchener haben jetzt das Führungspersonal für die wichtigsten Märkte der neuen Allianz Commercial benannt. Die Verantwortung für die Geschäfte im deutschen Markt übernahm zum 1. April Hans-Jörg Mauthe als „Commercial Managing Director“.

Hans-Jörg Mauthe (Bild: Allianz)

Im Segment Industrieversicherung und Absicherung von Firmenkunden ist der Manager kein Unbekannter. Er leitete bereits als Deutschlandchef die AGCS-Aktivitäten und betreute gleichzeitig die Geschäfte in Österreich, der Schweiz und Osteuropa (VersicherungsJournal 1.3.2019). Mauthe arbeitet seit 1990 für den Allianz-Konzern.

In seiner neuen Funktion wird er an den „AGCS Chief Regions and Markets Officer“ Henning Haagen sowie an Ulrich Stephan, Vorstandsmitglied der Allianz Versicherungs-AG und verantwortlich für das Firmengeschäft, berichten.