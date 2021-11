Neue Vorständin für Allianz-Tochter

24.11.2021

Zum 1. Dezember wird Anja Westerhoff (47) in die Chefetage der Deutschen Lebensversicherungs-AG (DLVAG) aufsteigen. Die Managerin folgt im Vorstand der Allianz-Tochter auf Thomas Neugebauer, der nach 21 Jahren am 31. Dezember aus dem Führungsgremium ausscheidet und in den Ruhestand geht.

Westerhoff ist derzeit im Finanzbereich der Allianz Deutschland AG tätig und leitet das Projekt „IFRS 9/17“. Sie ist seit 2001 bei dem Konzern und war überwiegend im Finanzbereich in verschiedenen Leitungsfunktionen in Stuttgart sowie international, unter anderem in Asien, tätig.

Anja Westerhoff (Bild: Allianz)

Die DLVAG bietet seit 1998 ausschließlich Produkte zur Absicherung biometrischer Risiken an, wie die Hinterbliebenen-Vorsorge und die Absicherung der Berufsunfähigkeit. Im Bereich der Risiko-Lebensversicherung hat die Gesellschaft im unabhängigen Vermittlermarkt einen Marktanteil von vier Prozent, wie eine aktuelle Auswertung zeigt (VersicherungsJournal 24.11.2021).