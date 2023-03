Neue Personalchefin für die Allianz Leben

13.3.2023

Zum 1. April steigt Henriette Götze (37) in den Vorstand der Allianz Lebensversicherungs-AG auf. Die Managerin soll das neue und eigenständige Ressort Personal führen und als Arbeitsdirektorin fungieren.

Sie folgt im Führungsgremium auf Heinke Conrads, die aktuell die Bereiche Firmenkunden und Personal verantwortet (VersicherungsJournal 27.10.2021). Die Expertin für die betriebliche Altersversorgung (bAV) wird sich künftig wieder verstärkt auf die gewerbliche Klientel konzentrieren.

Ihre Nachfolgerin auf der Chefetage arbeitet seit 2016 für die Münchener. Derzeit ist Götze als Leitungsbereichs-Leiterin „Leben Privat“ im Betrieb (Fachberatung von Kunden und Vermittlern) der Allianz Leben mit über 800 Beschäftigten an verschiedenen Standorten in Deutschland sowie als Standortleiterin des Versicherers in Hannover tätig.

Henriette Götze (Bild: Allianz)

„Das Team der Allianz Leben ist inzwischen auf rund 4.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zwölf Standorten gewachsen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind uns sehr wichtig. Mit einem eigenständigen Personalressort können wir die zentralen Zukunfts-Themen noch fokussierter angehen“, kommentiert Katja de la Viña, Vorstandsvorsitzende der Allianz Lebensversicherung, die Personalie.