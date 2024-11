Mutterkonzern der Targobank baut Versicherungsgeschäft in Deutschland auf

22.11.2024 – Ziel der neu gegründeten ACM Deutschland, Tochter des französischen Konzerns Crédit Mutuel Alliance Fédérale, ist es, ab 2026 hierzulande ein umfassenden Versicherungsportfolio für Privatpersonen anzubieten. Der Vertrieb soll unter anderem über die Filialen der Targobank laufen, die ihren Kooperationsvertrag mit dem HDI bereits zu Ende 2025 gekündigt hat.

WERBUNG

Die französische Genossenschaftsbank Crédit Mutuel Alliance Fédérale baut ein eigenes Versicherungsgeschäft in Deutschland auf. Dazu hat ihre Tochtergesellschaft Assurances du Crédit Mutuel S.A. (ACM), ein in Frankreich etablierter Versicherer, bereits im vergangenen Jahr die ACM Deutschland AG mit Sitz in Düsseldorf gegründet.

Diese wiederum ist eine Holdinggesellschaft. Für das Geschäft mit Lebens- und Nichtlebensversicherungen entstanden darüber hinaus zwei operative Tochtergesellschaften.

ACM Deutschland will 2026 das Versicherungsgeschäft aufnehmen

Das Team von ACM Deutschland ist bereits aktiv. Der Homepage zufolge ist Mathieu Dehestru Vorstandsvorsitzender. Die Bereiche operatives Geschäft und Digitales leitet Cécile Drevelle. Dirk Käckenmeister ist für Finanzen und Aktuariat zuständig. Bianca Hövelmann lenkt die Bereiche Recht, Compliance und Governance. Stefan Mecklenburg hat das Marktmanagement übernommen.

Aktuell laufen die Akkreditierungsverfahren vor den zuständigen Aufsichtsbehörden. Die Produkte und Prozesse werden vorbereitet.

Ziel sei es, sich ab 2026 durch ein ganzheitliches Versicherungsangebot für Privatpersonen auf dem deutschen Markt zu etablieren. Man habe alle Trümpfe in der Hand, ein maßgebender Versicherer in Deutschland zu werden, heißt es im Rapport d’Activité 2023 der Muttergesellschaft.

Starten möchte man mit den vier Sparten Restschuldversicherungen, Lebensversicherungen und Altersvorsorge, Vorsorge- und Unfallversicherungen sowie Kreditkartenversicherungen. Geplant ist eine Ausweitung des Produktportfolios um Sach-, Haftpflicht- und Krankenversicherungen.

Versicherungskunden sollen vor allem über die Targobank erreicht werden

Hauptverwaltung der Targobank in Düsseldorf

(Bild: Targobank)

Für den Vertrieb setzt ACM Deutschland auf einen Multikanal-Ansatz. Besonders stützte man sich auf die Partnerschaft mit der Targobank AG, wird berichtet. Diese gehört ebenfalls zum französischen Banken- und Versicherungskonzern. Neben dem persönlichen Kontakt in der Filiale sollen Kunden auch über digitale Kanäle und über eine Telefonplattform Zugang zu den Produkten erhalten.

„Im Hinblick auf die zukünftige Zusammenarbeit mit ACM Deutschland ist ein wichtiger Aspekt, dass die strategischen Ziele und die übergreifenden Rahmenbedingungen mit der Philosophie der Crédit Mutuel Alliance Fédérale Gruppe übereinstimmen, die auf Kundenzufriedenheit in allen Lebensbereichen ausgerichtet ist“, berichtet ein Sprecher der Targobank auf Nachfrage.

„Dieser integrierte Ansatz für Finanzdienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus spiegelt einen breiteren Ansatz wider, der den Ambitionen der Targobank entspricht, eine Universalbank zu werden und damit im Rahmen ihrer Transformation eine breitere Kundenzielgruppe zu erreichen“, sagt er.

Der Vertrag wurde gekündigt, um die strategischen Pläne unseres Mutterkonzerns voll und ganz zu unterstützen. Unternehmenssprecher der Targobank

Die Targobank beendet die Zusammenarbeit mit der Ttalanx Ende 2025

Kürzlich war bekannt geworden, dass die Targo Lebensversicherung AG, Tochter der Talanx AG den Vertrieb von drei Lebensversicherungsprodukten über die Targobank eingestellt hat (VersicherungsJournal 24.7.2024). Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hatte wiederholt erhöhte Stornoquoten bei diesen drei Tarifen festgestellt.

Auf die künftige Zusammenarbeit angesprochen, berichtet der Targobank-Sprecher: „Die Targobank und die zum Talanx/HDI-Konzern gehörigen Targo Versicherungen arbeiten seit vielen Jahren als Partner vertrauensvoll im Versicherungsgeschäft zusammen.

Basis für diese Zusammenarbeit ist der aktuelle Kooperationsvertrag. Der Vertrag wurde von der Targobank zum 31.12.2025 gekündigt, um die oben erwähnten strategischen Pläne unseres Mutterkonzerns voll und ganz zu unterstützen.“