Munich Re erwartet 2021 neuen Rekordumsatz

11.8.2021 – Das Geschäftsjahr 2020 war bei der Munich Re vor allem im Rückversicherungs-Geschäft stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt gewesen. Das hat sich im ersten Halbjahr 2021 deutlich verändert. Gleichzeitig bereitet die Erstversicherungs-Tochter Ergo weiterhin viel Freude.

„Alles in allem hervorragende Zahlen“. Mit diesen Worten fasste Dr. Christoph Jurecka, der Finanzchef der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München seinen Bericht zu den Ergebnissen des Unternehmens im zweiten Quartal und im ersten Halbjahr 2021 (PDF – 1,4 MB) zusammen.

Zugleich kündigte er an, dass der Konzern aufgrund der bisherigen Entwicklung für das Gesamtjahr nun sogar einen Rekordumsatz von 58 Milliarden Euro erwarte.

Konzernchef Dr. Joachim Wenning sieht die Gruppe insgesamt nach dem „soliden Gewinn“ in Höhe von 1,7 Milliarden Euro, der im ersten Halbjahr erzielt wurde, „auf Kurs zum Jahresziel von 2,8 Milliarden Euro“. In der Vergleichszeit des Vorjahres war der Gewinn vor allem wegen Corona auf 800 Millionen Euro eingebrochen (VersicherungsJournal 7.8.2020).

Ergo-Beitragsentwicklung „wirklich erstaunlich“

Joachim Wenning (Bild: Munich Re)

Als wesentliche Stütze der positiven Konzernentwicklung erwies sich, wie schon im insgesamt deutlich ungünstiger verlaufenen Jahr 2020 (26.2.2021), erneut die Erstversicherungs-Tochter Ergo Group AG. Das Wachstum der gebuchten Bruttobeiträge dort von knapp vier Milliarden auf gut 4,3 Milliarden Euro im Vergleich der zweiten Quartale 2021 und 2020 bezeichnete Jurecka als „wirklich erstaunlich“.

Schließlich, so erinnerte er, habe die Ergo den Verkauf klassischer Lebensversicherungs-Produkte vor geraumer Zeit eingestellt, was automatisch zu einem Beitragsabrieb führe. Außerdem habe vor allem der Absatz von Reiseversicherungen durch die Corona-Pandemie massiv gelitten. Dafür seien die neuen Lebensversicherungs-Produkte stark nachgefragt worden.

Allerdings gingen hier durch Corona und den Folgen für die Reiseversicherung – wie in der Kfz-Versicherung – auch die Schäden zurück. Trotzdem verminderte sich nach einem sehr guten zweiten Vorjahresquartal das Ergebnis im Segment Ergo Leben/Gesundheit im zweiten Quartal 2021 von 63 Millionen auf 33 Millionen Euro, was vor allem durch ein geringeres Kapitalanlageergebnis bedingt ist.

Im Gegensatz dazu verbesserte sich das Ergebnis im Segment Schaden/Unfall der Ergo Deutschland von 50 Millionen auf 81 Millionen Euro. Dazu trug neben einem profitablen Beitragswachstum ein durch Sondereffekte hohes Kapitalanalageergebnis bei. Dadurch konnten die Belastungen durch Schäden durch Naturkatastrophen und Großereignisse weitgehend kompensiert werden.

Kennzahlen der Ergo-Gruppe (Bild: Munich Re)

Schaden-Kosten-Quote „weiterhin auf gutem Niveau“

Mit 92,6 Prozent im zweiten Quartal 2021 und 93,4 Prozent im ersten Halbjahr – nach 92,4 Prozent im Gesamtjahr 2020 befinde sich die Schaden-Kosten-Quote im Segment Schaden/Unfall Deutschland „weiterhin auf einem guten Niveau“, wurde mitgeteilt. Die Kostenquote, die im Gesamtjahr 2020 noch bei 30,5 Prozent lag, verringerte sich im ersten Quartal 2021 auf 29,1 Prozent.

Im Segment Ergo International reduzierte sich das, wie angemerkt wurde, „sehr gute Ergebnis“ von 59 Millionen Euro im 2. Quartal 2020 auf 41 Millionen Euro im zweiten Quartal 2021. Dafür waren neben Großschäden im Baltikum und Schäden aus Naturkatastrophen in Österreich vor allem Corona-bedingte Belastungen in Indien ursächlich.

Deutliche Verbesserungen im Rückversicherungs-Geschäft

Christoph Jurecka (Archivbild: Müller)

In der Rückversicherung Leben/Gesundheit verbesserte sich das Segmentergebnis von 59 Millionen auf 93 Millionen Euro im zweiten Quartal sowie von 67 Millionen auf 145 Millionen Euro im Halbjahresvergleich.

Bei der Schaden-/Unfall-Rückversicherung verbesserte es sich im Quartalsvergleich noch signifikanter von 348 Millionen auf 858 Millionen Euro.

Hier machte sich neben einem starken organischen Wachstum bemerkbar, dass insbesondere in den USA und in Asien Ratenerhöhungen durchgesetzt werden konnten, wie Wenning erläuterte. Zugleich fiel die Großschadenbelastung wesentlich niedriger aus als erwartet.

Die Beitragseinnahmen gingen in der Rückversicherung Leben/Gesundheit im Quartalsvergleich hauptsächlich durch negative Währungseffekte von 3,3 Milliarden auf 3,1 Milliarden Euro zurück. In der Schaden- und Unfall-Rückversicherung legten sie trotz negativer Wechselkurseffekte von 5,5 Milliarden auf 7,2 Milliarden Euro zu.

Covid-19-bedingten Belastungen fallen höher aus als erwartet

Die Covid-19-bedingten Belastungen schlugen im Rückversicherungs-Geschäftsfeld Leben/Gesundheit im Quartalsergebnis mit 140 Millionen Euro zu Buche und lagen damit über den Erwartungen. Für das Gesamtjahr werden in der Schaden-/Unfallversicherung nun Schäden in Höhe von rund 300 Millionen Euro erwartet und in der Rückversicherung Leben/Gesundheit von 400 Millionen Euro.

Das Kapitalanlage-Ergebnis der gesamten Munich Re-Gruppe erhöhte sich im zweiten Quartal hauptsächlich durch ein stark verbessertes Derivateergebnis von 1,7 Milliarden auf 1,9 Milliarden Euro. Damit ergibt sich bezogen auf den durchschnittlichen Marktwert des Portfolios eine Rendite von 3,1 Prozent.

Wiederanlagerendite steigt leicht

Als positiv wurde von Wenning und Jurecka vermerkt, dass sich die Wiederanlagerendite leicht auf 1,7 Prozent erhöht hat.

Der Vermögensverwalter der Gruppe, die Meag betreute per 30. Juni 2021 neben den konzerneigenen Kapitalanlagen für Dritte ein Volumen von 65 Milliarden Euro. Ähnliche Probleme, wie sie die Allianz SE mit der Asset Management-Tochter Allianz Global Investors U.S. LLC (AGI) Allianz Global Investors U.S. LLC (AGI) derzeit hat (9.8.2021), sind bei der Meag nicht zu erwarten, wie Wenning auf Nachfrage mitteilte.

Nach wie vor schwer abschätzbar sind die Schäden aus der Flutkatastrophe vor allem im Westen Deutschlands sowie im angrenzenden Ausland und in Bayern. Wenning lobte den Umgang der zahlreichen professionellen und freiwilligen Helfer mit dieser Herausforderung und befand, dass auch die Versicherungswirtschaft nach seiner Einschätzung bisher „ein gutes Bild“ abgegeben habe.