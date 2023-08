Münchener Rück: Viel Lob für die Ergo und massive Kritik an der Politik

11.8.2023 – Die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2023 bescherte dem Munich Re-Konzern mit einem Gewinn von 2,4 Milliarden Euro ein Ergebnis, das deutlich über der hälftigen Jahreserwartung liegt. Dazu hat erneut die Erstversicherungs-Tochter Ergo einen wesentlichen Beitrag geliefert. Sehr unzufrieden zeigt sich der Konzern-Chef jedoch mit der aktuellen Politik.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re) hat am Donnerstag ihren Halbjahresfinanzbericht 2023 (PDF, 2,2 MB) präsentiert. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Joachim Wenning meldete im zweiten Quartal und im ersten Halbjahr eine über den Erwartungen liegende positive Konzernentwicklung.

Viel Lob gab es außerdem erneut für den „zuverlässigen Ergebnisbeitrag“ der Erstversicherungs-Tochter Ergo (VersicherungsJournal 24.2.2023 ).

Es hapert vor allem bei der Umsetzung politischer Vorhaben

Joachim Wenning (Bild: Munich Re)

Harsche Kritik übte er dagegen an der Politik. Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit sei in der Vergangenheit dank diverser Vorzüge wie der hohen Innovationskraft oder wenigen Streiks immer sehr hoch gewesen und habe daher sogar eine „nicht sonderlich attraktive Unternehmensbesteuerung“ erlaubt.

Inzwischen habe Deutschland viele dieser einstigen Standortvorteile durch das politische Handeln jedoch stark eingebüßt, monierte Wenning. Zwar seien viele der politischen Initiativen aus jüngerer Zeit – beispielsweise zur Finanzberichtserstattung, zum Umweltschutz oder zur Cybersicherheit – im Kern durchaus vernünftig, bei der Umsetzung jedoch hapere es oft stark.

Als ein Beispiel nannte der Konzernchef die mittlerweile „unverhältnismäßigen Berichtspflichten“. Die nutzten oft niemandem, kosteten aber viel Zeit und Geld. Zudem seien sie auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene oft nicht standardisiert und müssten daher gleich mehrfach erstattet werden.

Das führe dazu, dass Investitionen inzwischen vermehrt in andere Länder abwanderten. „Handelt jetzt, bevor es zu spät ist“, formulierte er deshalb eine deutliche Warnung Richtung Bundesregierung und EU.

Die Münchener Rückversicherung bleibt vorsichtig

Christoph Jurecka (Archivbild: Müller)

Sehr zufrieden zeigten Wenning und Finanzchef Dr. Christoph Jurecka sich dagegen mit der Entwicklung des eigenen Konzerns im ersten Halbjahr sowie im zweiten Quartal, nachdem zur Jahresmitte bereits rund 60 Prozent der für das Gesamtjahr geplanten Ergebnisse erzielt worden seien.

Das angepeilte Jahresziel von vier Milliarden Euro beim Konzernergebnis werde nur aufgrund der für die Munich Re typischen Vorsicht nicht angehoben, ließen beide wissen.

Dabei zeigte sich Wenning überzeugt, dass die derzeit insbesondere im Rückversicherungs-Geschäft günstigen Rahmenbedingungen mit dem „harten“ Markt und den dadurch möglichen Preisanhebungen auch im Jahre 2024 und darüber hinaus erhalten bleiben. Das ermögliche einen weiteren profitablen Geschäftsausbau.

Im zweiten Quartal 2023 stieg der Umsatz aus abgeschlossenen Rückversicherungs-Verträgen von 9,0 Milliarden auch auf 9,3 Milliarden Euro an. In der Schaden-/Unfall-Rückversicherung nahm er von 6,4 Milliarden auf 6,7 Milliarden Euro zu und in der Rückversicherung Leben/Gesundheit sank er von 2,7 Milliarden auf 2,6 Milliarden Euro.

Rückversicherungs-Beitrag zum Konzernergebnis „bewusst“ gesenkt

Der Beitrag der Rückversicherung insgesamt zum Konzernergebnis ging jedoch von 1,4 Milliarden auf 904 Millionen Euro zurück. Begründet wurde dieser Rückgang zum Teil mit bewusst in Kauf genommenen Belastungen aus dem Verkauf niedrigverzinslicher Wertpapiere in der Schaden-/Unfall-Versicherung zugunsten des Erwerbs von Wertpapieren mit inzwischen deutlich gestiegenen Zinsen.

Das und den damit erzielten Abbau stiller Lasten „konnten wir uns leisten“, merkte Jurecka nicht zuletzt mit Blick auf die weiterhin sehr positive Entwicklung bei der Ergo dazu an. Bei dieser Tochter stieg das Quartalsergebnis Ergebnis im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 (10.8.2022) bei einem von 4,8 Milliarden auf 4,9 Milliarden erhöhten Umsatz von 147 Millionen auf 250 Millionen Euro an.

Kennzahlen 1. Halbjahr 2023 (Bild: Munich Re)

Ergo kann Ergebnis weiter deutlich steigern

Im Segment Ergo International verbesserte es sich dank einer günstigen Basisschadenentwicklung, ausgebliebenen Großschäden sowie dem Ergebnisbeitrag des belgischen Gesundheitsgeschäftes von 27 Millionen auf 116 Millionen Euro. Im Segment Leben/Gesundheit Deutschland verwandelte sich der Verlust von 30 Millionen Euro im Vorjahresquartal in einen Überschuss von 72 Millionen Euro.

Im Segment Schaden/Unfall Deutschland verminderte sich der Ergebnisbeitrag allerdings von 149 auf 62 Millionen Euro. Hier war das Vorjahresquartal jedoch durch positive Einmaleffekte beeinflusst, weshalb der Ergebnisbeitrag im zweiten Quartal 2023 gleichwohl als „gut“ bewertet wurde.

Die Schaden-Kosten-Quote stieg im Segment Schaden/Unfall Deutschland im Quartalsvergleich von 77,5 auf 88,1 Prozent. Sie ging aber im Halbjahresvergleich von 90,5 auf 84,7 Prozent zurück, wobei das erste Halbjahr 2022 durch Großschäden belastet war.

Mit 229 Millionen Euro im ersten Halbjahr lag das Ergebnis des Segmentes deutlich über den Erwartungen, ließ Jurecka wissen. Er warnte aber zugleich davor, dass aufgrund geänderter Nutzungsausfall-Entschädigung die saisonal hohen die Abschlusskosten künftig vor allem die vierten Quartale belasten werden und das Halbjahresergebnis daher nicht schlicht verdoppelt werden könne.

Ergo ist Lieferant „nachhaltig steigender Beiträge zum Konzernergebnis“

Davon unabhängig sieht Wenning sieht die Erstversicherungs-Tochter als Lieferant „nachhaltig steigender Beiträge zum Konzernergebnis“ weiterhin „exzellent unterwegs“.

Dem Konzern insgesamt attestiert er, sich „auf einem soliden Pfad“ zu bewegen, nachdem der Konzerngewinn mit 2,4 Milliarden Euro deutlich über der hälftigen Jahreserwartung liege und dazu alle Geschäftsbereiche beigetragen hätten.

„Voll auf Kurs“ sei die Munich Re ebenso mit Blick auf das Strategie-Programm „Ambition 2025“. Dies einerseits durch die zunehmende Diversifikation des Ertragsprofils, aber unter anderem auch durch planmäßige Fortschritte bei der Dekarbonisierung bei Kapitalanlagen und im Versicherungsgeschäft sowie bei der Beförderung von Frauen in Führungspositionen.