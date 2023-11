MRH Trowe verstärkt Auftritt in Thüringen

21.11.2023

Zum 1. Januar übernimmt die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) die Müller & Partner GmbH in Thüringen. Der Großmakler will mit der Transaktion seine Präsenz in dem Bundesland und der „Region Mitte“ stärken. 2021 hatten die Frankfurter dort einen eigenen Standort eröffnet (VersicherungsJournal 9.6.2021).

Müller & Partner ist ein familiengeführtes Unternehmen, das mit der Akquisition gleichzeitig einen Generationswechsel umsetzt. Nikolas und Julia Müller, beide bereits Geschäftsführer, übernehmen zum Jahreswechsel die Verantwortung von der Gründergeneration.

Mit insgesamt 14 Mitarbeitern betreut der Makler mittelständische Unternehmen vorrangig in Thüringen in Versicherungs- und Vermögensfragen. Über den Kaufpreis der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Standort von Müller & Partner soll nach der Übernahme erhalten bleiben. MRH Trowe will mit der Transaktion vor allem die Präsenz in der Region stärken. Zusätzlich erweitert der Großmakler so „das Netz für die Kooperation mit den Sparkassen zur Betreuung mittelständischer Gewerbekunden“, wie es in einer Mitteilung heißt.