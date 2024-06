MRH Trowe übernimmt Spezialmakler Dannenberg

25.6.2024

Die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) hat rückwirkend zum 1. Januar die Dannenberg Versicherungsmakler GmbH übernommen. Dies berichtet der Industriemakler am Dienstag in einer Pressemitteilung.

Damit setzte man den Ausbau des Geschäftsfelds Finance weiter fort, wird gemeldet. Zuvor war die Expertise in diesem Segment durch Investitionen in die Hansekontor Maklergesellschaft mbH (VersicherungsJournal 30.4.2024) und die Via Delcredere GmbH (Medienspiegel 13.5.2024) vertieft worden.

Die Neuwerbung ist spezialisiert auf Kautionsversicherungen sowie betriebliche Haftpflicht-Versicherungen. Hinzu kommen Spezialkonzepte, insbesondere in der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Wirtschaftsprüfer sowie rechts- und steuerberatende Berufe.

Gerhard Zehnter (Bild: MRH_Trowe)

Rund 15 Mitarbeiter sind an den Standorten München und Dresden beschäftigt. Der Spezialmakler ist deutschlandweit aktiv. Dannenberg-Geschäftsführer Gerhard Zehnter bleibe im Unternehmen und wirke beim weiteren Ausbau des Finance-Segments mit, heißt es. Über Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.