MRH Trowe startet mit weiterer Neuerwerbung ins Jahr

27.1.2022

Zum 1. Januar übernahm die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) 100 Prozent der Anteile an der Denken für morgen GmbH. Der Versicherungsmakler betreut Firmen- und ausgewählte Privatkunden und ist auf den Bereich der betrieblichen Versorgungswerke sowie des Real-Estate-Segments spezialisiert. Über den Kaufpreis vereinbarten die Geschäftspartner Stillschweigen.

„Denken für morgen“ wird von den Geschäftsführern Paul Herbst – der Spezialist für betriebliche Altersversorgung (bAV) wird an Bord bleiben – und Matthias Felix geführt. Felix wird das Unternehmen zum Jahresende verlassen, auf ihn folgt Peer Höfling-Lang.

„Wir integrieren ein Team in unser Unternehmen, das uns regional gut ergänzt und dessen Kunden wir zukunftsweisende Mehrwerte unter anderem im Bereich der Digitalisierung von Abläufen geben können. Zudem gewinnen wir mit Paul Herbst einen BAV-Spezialisten, der über eine langjährige Expertise verfügt“, lässt sich Ralph Rockel, Vorstand bei MRH Trowe, zu der Übernahme zitieren.

Ralph Rockel (Bild: Frank Beer)

Für das Unternehmen ist der Kauf mittlerweile das zwölfte Engagement im Maklermarkt. Im September (7.9.2021) und im August meldete das Unternehmen jeweils eine Neuerwerbung (4.8.2021). Zum 1. Januar übernahm der Großmakler die Mehrheit der Anteile an der Helmig & Partner GmbH & Co. KG und der HWA Vorsorgemanagement GmbH & Co. KG (7.12.2021). Bei den definierten Expansionsplänen (22.1.2021) sieht sich der Makler auf Kurs.