MRH Trowe: Neuer Fünfjahresplan, neuer Investor und neue Positionen

28.3.2023 – Der Industrie-Versicherungsmakler will in den kommenden fünf Jahren durch organisches Wachstum und weitere Akquisitionen seinen Umsatz auf 300 Millionen Euro verdoppeln. Für die Finanzierung gewinnt er einen zweiten Investor. Das Managementteam wird umgebaut. Ralph Rockel übernimmt die Rolle des CEO. Peter Gabriel wechselt zu MRH Trowe und verantwortet künftig das neu geschaffene Amt des CFO.

Rund zwei Dutzend Unternehmen hat die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) in den vergangenen zwei Jahren unter ihr Dach gebracht (VersicherungsJournal 11.1.2023, 25.10.2022, 5.9.2022, 5.7.2022, 27.1.2022, 7.12.2021, 19.10.2021, 7.9.2021, 13.7.2021). Zuletzt kam die Lurse AG hinzu, HR- und bAV-Spezialist (18.1.2023).

Der Rentenberater soll künftig eine gehörige Portion zum Umsatz der Gruppe beitragen. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein Anteil von 20 Prozent erwartet. Insgesamt peilt die Gruppe im Jahr 2023 einen Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro an. In fünf Jahren sollen daraus 300 Millionen werden.

Organisches Wachstum und weitere Akquisitionen

Dies sieht die neue Strategie vor, die MRH Trowe am Montag gegenüber der Presse vorgestellt hat. Nachdem bereits im vergangenen Jahr das auf fünf Jahre gesteckte Wachstumsziel zwei Jahre früher als erwartet erreicht wurde, setze man sich nun neue Ziele, heißt es.

Wobei sich die Marschroute nicht ändern wird. Die neue Fünfjahresplanung sieht organisches Wachstum und weitere Akquisitionen bis 2028 vor. Der Grundsatz „buy for sense, not for size“ gilt weiterhin, wird Vorstand Ralph Rockel zitiert. Beim inhabergeführten Unternehmen verwalten aktuell etwa 1.100 Mitarbeiter ein Prämienvolumen von mehr als 650 Millionen Euro.

TA steigt als Minderheitsinvestor ein

Allerdings erweitert der Makler den Kreis der Shareholder. Bereits im Januar hatte MRH Trowe eine Fremdkapital-Tranche platziert. Nun kommt neben der britischen Beteiligungsgesellschaft Anacap Financial Partners LLP, die Ende 2020 eingestiegen ist (22.1.2021), das global agierende Private-Equity-Unternehmen TA Associates LP (TA) als Minderheitsinvestor hinzu.

Die US-Amerikaner haben nach eigenen Angaben seit 1968 in mehr als 560 Unternehmen investiert. Die Kapitalbeschaffung liegt bei 45,16 Milliarden Euro. TA ist mit Büros in Boston, Menlo Park, Austin, London, Mumbai und Hongkong vertreten.

Rockel wird CEO

Das Gründer- und Managementteam bleibt größter Anteilseigner und kontrolliert das Unternehmen, wird bei MRH Trowe betont. Die Aufgaben in der Chefetage werden jedoch neu sortiert. Rockel (48) übernimmt mit Wirkung zum 1. März die Position des Chief Executive Officers und damit die strategische Gesamtkoordination und Sprecherfunktion innerhalb der Gruppe.

Ralph Rockel (Bild: MRH Trowe)

Seine bisherigen Aufgaben in den Bereichen Finance und Mergers & Acquisitions (M&A) sind künftig dem Chief Financial Officer zugeordnet. Dieses neu geschaffene Amt verantwortet seit Februar Peter Gabriel (49).

Der Manager arbeitete zuletzt als selbstständiger M&A-Berater. Zuvor war er unter anderem CFO der Compleo Charging Solutions AG, Finance Executive der Triton Investments Advisers LLP und Wirtschaftprüfer bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft.

Peter Gabriel (Bild: MRH Trowe)

Mit der Übernahme von Rentenberater Lurse war bereits Anfang des Jahres Matthias Edelmann in den Vorstand eingetreten. Das Gremium komplettieren Lars Mesterheide, Michael Hirz, Maximilian Trowe und Marco Gerhardt (15.1.2020).