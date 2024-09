MRH Trowe kauft Ergo-Tochter

12.9.2024

Die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) erwirbt die TAS Touristik Assekuranz-Service GmbH von der die Ergo Reiseversicherung AG. Das teilte der Gewerbe- und Industrieversicherungsmakler am Mittwoch mit.

Die Geschäftsführer Andreas Zollner und Tim Vittinghoff „bleiben an Bord“. Für die Mitarbeiter des Assekuradeurs „sind keine Änderungen zu erwarten“. Mit dem Zukauf werde das Kompetenzfeld als Assekuradeur in der Reisebranche weiter ausgebaut. Die Unternehmensgruppe verfügt mit der MDT Travel Underwriting GmbH bereits über Expertise in der Touristikbranche.

„Mit den neuen Kolleginnen und Kollegen der TAS werden wir vielfältige Synergieeffekte heben und das Leistungsspektrum wechselseitig ausbauen“, sagt Maximilian Trowe, Vorstand von MRH Trowe. Die langjährige Kooperation der TAS mit Ergo werde auch zukünftig weitergeführt und die gute Zusammenarbeit zwischen MRH Trowe und Ergo in den Bereichen Reiseversicherungen und Veranstalterhaftpflichtversicherungen weiter ausgebaut.

Maximilian Trowe (Bild: MRH Trowe)

Torsten Haase, Vorstandsmitglied der Ergo Reiseversicherung, wird in der Pressemitteilung so zitiert: „Mit MRH Trowe haben wir nicht nur einen exzellenten Käufer für die TAS gefunden, sondern auch einen strategischen Partner, mit dem wir profitables Wachstum generieren können.“

Torsten Haase (Bild: Ergo)

Der Übernahme der Geschäftsanteile soll bis zum Jahresende abgeschlossen und zum 1. Januar 2025 wirksam werden.