MRH Trowe kauft Bremer Industrie-Versicherungsmakler

25.10.2022

Die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) will ihre Marktposition im Norden der Republik weiter ausbauen. Zum 1. Januar übernimmt der Industrie-Versicherungsmakler 100 Prozent der Gesellschaftsanteile der Meyer & Löffler GmbH & Co. KG in Bremen. Über den Kaufpreis vereinbarten die Geschäftspartner Stillschweigen.

In der Führungsetage von Meyer & Löffler stehen im Zuge des Eigentümerwechsels Veränderungen an. Ralf Brandt wird das Unternehmen aus Altersgründen verlassen. Die Geschäftsführer Jan Meyerdierks und Patrick Lüttgen sowie acht weitere Mitarbeiter bleiben an Bord. Erst im September war MRH Trowe bei der Hamburger AFM Holding AG eingestiegen (VersicherungsJournal 5.9.2022).

Zu den aktuellen Plänen heißt es nun von Ralph Rockel, Vorstand bei MRH Trowe: „Mit unserer jüngsten Partnerschaft stärken wir unsere Präsenz in Norddeutschland mit einem versierten Team, das über weitreichende Industrie-Versicherungsexpertise verfügt. Zusammen mit AFM werden wir einen gemeinsamen Corporate Hub für Norddeutschland entwickeln“. Den Bremern soll „eine besondere Rolle in der Betreuung und Beratung von regionalen Industriemandanten“ zukommen.

Ralph Rockel (Bild: Frank Beer)

Im Juli hatte der Großmakler schon weitere Neuerwerbungen bekannt gegeben (5.7.2022). 2022, drei Jahre früher als geplant, wollen die Frankfurter das angekündigte Wachstumsziel von 100 Millionen Euro Umsatz überschreiten (22.1.2021).