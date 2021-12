Mobilversichert mit neuem Management-Trio

30.11.2021

Es gibt personelle Änderungen in der Chefetage der Munich General Insurance Services GmbH (MGIS), die im Markt unter der Marke Mobilversichert auftritt. Stephan Kiene (45), verantwortlich für Personal, Finanzen, IT und Organisation, wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstagvormittag heißt.

Als neues Mitglied steigt David Scheuermann (30) in die Geschäftsführung auf. Er übernimmt die Verantwortung für die Bereiche Produktmanagement und Operations. Mohamed Elassadi (50) kam 2020 als IT-Chef (CTO) zu der Plattform. Als Mitglied der Geschäftsführung leitet er künftig die Bereiche Organisation, IT, Produktentwicklung sowie Personal.

(Bild: Mobilversichert)

Dr. Mario Herz (53) bleibt in der Führungsriege von Mobilversichert und verantwortet wie bisher Vertrieb, Marketing und die Unternehmensentwicklung sowie seit Oktober den Bereich Finanzen. Zusätzlich erhält Kris Daeblitz (51) ab sofort Prokura. Die veränderten Zuständigkeiten im Management gelten seit dem 1. November.

Anfang 2019 hatte die Prinas Montan GmbH Versicherungsvermittler, eine hundertprozentige Tochter der Degussa Bank AG, die Munich General Insurance Services übernommen (VersicherungsJournal 25.2.2019). Mobilversichert bietet Versicherungsmaklern und ihren Kunden eine Infrastruktur zur digitalen Steuerung und Bewirtschaftung des Bestands.