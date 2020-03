MLP wächst in allen Geschäftsfeldern

6.3.2020 – Die Gesamterlöse der Finanzdienstleistungs-Gruppe stiegen im Geschäftsjahr 2019 um 6,4 Prozent auf über 700 Millionen Euro. Ebit und Konzernüberschuss liegen leicht über Vorjahr. Bis Ende 2022 plant MLP einen Ebit-Anstieg von derzeit rund 47 auf dann 75 bis 85 Millionen Euro. Wachstumstreiber sind das Hochschul- und Immobiliengeschäft.

„Wir sind bei den Gesamterlösen das sechste Mal in Folge gewachsen und haben unsere Finanzziele im vierten Jahr hintereinander voll erreicht.“

So fasste Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender der MLP SE, die vorläufigen Geschäftsergebnisse 2019 der Finanzdienstleistungs-Gruppe in der Online-Jahrespressekonferenz zusammen. Dabei wuchs der Konzern gegenüber dem Vorjahr (VersicherungsJournal 1.3.2019) in allen Geschäftsfeldern.

Altersvorsorge und Vermögensmanagement bleiben die wichtigsten Sparten

Uwe Schroeder-Wildberg (Bild: MLP)

Die Gesamterlöse stiegen nach einem sehr dynamischen vierten Quartal um 6,4 Prozent auf 708,8 Millionen Euro. Dies ist der höchste Wert seit dem Verkauf der eigenen Versicherungs-Gesellschaften im Jahr 2005. Auf Erlöse aus Provisionen und Honoraren entfallen davon 672,9 Millionen Euro, was einem Zuwachs von 7,7 Prozent entspricht.

Mit Umsatzerlösen von 225,8 Millionen Euro legte das Segment „Altersvorsorge“ um 6,4 Prozent zu. „Dabei profitierte MLP zum einen vom Ausbau des Hochschulgeschäfts, zum anderen von deutlichen Zuwächsen in der betrieblichen Altersvorsorge“ (bAV), führte Finanzvorstand Reinhard Loose aus. In dem Geschäftszweig betreut Tochter Feri AG insbesondere mittelständischen Firmen.

Mit einem Zuwachs von 10,6 Prozent auf 223,5 Millionen Euro entwickelte sich der Bereich „Vermögensmanagement“ noch besser. Dies resultiere sowohl aus dem Geschäft mit Privatkunden als auch von Feri, so Loose. Feri betreut institutionelle Anleger und große Privatvermögen.

Umsatzerlöse in Sach und Kranken legen ebenfalls zu

Drittstärkstes Segment bei den Umsatzerlösen blieb der Bereich „Sachversicherung“ mit 126,6 (Vorjahr: 120,3) Millionen Euro. Der Bestand wuchs von 385,6 auf 405,5 Millionen Euro. In diesem Segment werden Aktivitäten der Tochtergesellschaften Domcura AG und MLP Finanzberatung SE zusammengefasst.

Leicht zulegen konnte ebenfalls der Bereich „Krankenversicherung“ von 47,7 auf 48,3 Millionen Euro. Weitaus stärker wuchsen die Bereiche „Immobilienvermittlung“ und „Finanzierung“, allerdings von niedrigerem Niveau aus: plus 17,9 Prozent auf 23,7 Millionen Euro beziehungsweise plus 16,9 Prozent auf 20,8 Millionen Euro.

Insgesamt betreut die MLP Gruppe fast 40 Milliarden Euro, mehr als eine halbe Million sogenannter „Familienkunden“ und fast 22.000 Firmen- und institutionelle Kunden. Neu gewonnen als „Familienkunden“ wurden brutto 19.300 nach 18.300 im Vorjahr. „Rund 25 Prozent dieser Kunden haben wir online initiiert“, erklärte Finanzvorstand Loose. Im letzten Jahr wurde dieser Wert noch mit „ein Drittel“ angegeben.

MLP-Kenzahlen bis 2019 (Bild: MLP). Zum Vergrößern Bild klicken.

Ebit und Konzernüberschuss steigen leicht

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg leicht von 46,4 auf 47,1 Millionen Euro und entspricht damit vollumfänglich den Erwartungen. Das Konzernergebnis legte von 34,5 auf 36,9 Millionen Euro zu. Die Dividende pro Aktie soll von 20 auf 21 Cent steigen.

Im Jahr 2019 gewann die MLP-Aktie 29 Prozent an Wert. Anfang diesen Jahres schloss MLP seinen Aktienrückkauf ab. Die erworbenen 566.000 Aktien sollen für ein Beteiligungsprogramm von MLP-Geschäftsstellenleitern und -Beratern eingesetzt werden.

Ausblick 2022: Wachstum durch mehr Berater

Bis Ende 2022 plant MLP einen Ebit-Anstieg auf 75 bis 85 Millionen Euro. Getragen werden soll diese Entwicklung insbesondere vom Immobilien- und Hochschulgeschäft. Speziell für die Zielgruppe Studenten wird von einer Steigerung der Beraterzahl von rund 330 auf 500 bis 600 ausgegangen.

Auch zur Umsetzung der Digitalisierungs-Strategie sind weitere Investitionen geplant. Jetzt schon sind beispielsweise Online-Beratungen möglich und Kunden können in den Terminkalender ihres Beraters Besprechungswünsche einbuchen.

Für Schroeder-Wildberg „macht die Online-Beratung vieles leichter“. Sie liege zwischen Telefonat und einem Face-to-Face-Gespräch. „Das ist kein Angriff auf das persönliche Gespräch, sondern eine Zumischung“, so die Erläuterung, „vom Ersetzen gehe ich nicht aus“.