MLP: Stühlerücken in den Vorständen

9.8.2023

Die MLP SE hat am Dienstag Änderungen in den Chefetagen zweiter Tochterunternehmen zum 1. September bekannt gegeben. Der Finanzvorstand der Unternehmensgruppe, Reinhard Loose (58), wird zusätzlich Vorstandssprecher der MLP Banking AG. Bisher führt er auch ebenfalls das Finanzressort. Aus dem Vorstand der MLP Finanzberatung SE scheidet er aus.

Bisher hatte Konzernchef Dr. Uwe Schroeder-Wildberg die Bank geführt. Nun soll er sich mit auf die „in den letzten Jahren erweiterten CEO-Aufgaben konzentrieren“.

Uwe Schroeder-Wildberg (Bild: MLP)

Looses Nachfolger bei der Finanzberatung wird der bisherige Bereichsleiter Controlling, Benno Günther (46). Er wird zukünftig auch „verantwortlich für Systeme und Abläufe zur Beraterunterstützung sowie die Antrags- und Bestandsverwaltung.“

Der Bereich IT in der Bank und der Finanzberatung wird zum Vorstandsressort. IT-Chef bleibt Carsten Soßna (54); er steigt vom Bereichsleiter zum Vorstandsmitglied in beiden MLP-Töchtern auf.