MLP: Altersvorsorge bei Umsatzerlösen auf Platz zwei verwiesen

11.3.2022 – Die Gesamterlöse der MLP-Gruppe stiegen im Geschäftsjahr 2021 um 22 Prozent auf 935 Millionen Euro. Besonders wuchsen die Umsatzerlöse in der Immobilienvermittlung und im Vermögensmanagement. Damit hat Letzteres mit Umsatzerlösen in Höhe von 356 Millionen Euro die Altersvorsorge mit 242 Millionen Euro nun deutlich auf Platz zwei verwiesen. Drittgrößter Bereich bleibt die Sachversicherung mit 150 Millionen Euro. Das Ebit stieg von 59 auf 97 Millionen Euro, der Konzernüberschuss von 43 auf 63 Millionen Euro. MLP plant, bis Ende des Jahres 2025 den Umsatz auf mehr als 1,1 Milliarden Euro zu steigern.

„MLP hat 2021 ein äußerst erfolgreiches Jahr absolviert – und dies sowohl im Hinblick auf unser Ergebnis als auch die Weiterentwicklung des Konzerns“, leitete der Vorstandsvorsitzende Uwe Schroeder-Wildberg am Donnerstag den Bericht über die Geschäftsergebnisse 2021 der MLP SE in der Online-Jahrespressekonferenz ein.

Uwe Schroeder-Wildberg (Bild: MLP)

Die Gesamterlöse stiegen von 767,3 Millionen Euro auf 934,5 Millionen Euro. Dazu haben auch Zukäufe beigetragen.

Nachdem der MLP-Konzern im Februar letzten Jahres mit dem Erwerb der RVM Versicherungsmakler GmbH & Co. KG die Grundlage für den strategischen Ausbau des neuen Segments Industrieversicherungs-Makler gelegt hat (VersicherungsJournal 8.1.2021), wurden im Laufe des Jahres weitere kleinere Maklerunternehmen zugekauft.

Vermögensmanagement vor Altersvorsorge

Wie im Vorjahr (26.2.2021), waren die Zuwächse in der Immobilienvermittlung mit 59,0 Prozent und im Vermögensmanagement mit 35,9 Prozent besonders stark. Im Segment Altersvorsorge wurde der Turnaround mit plus 12,6 Prozent nach minus 5,0 Prozent geschafft. Das Sachversicherungsgeschäft mit der Tochter Domcura AG legte um 9,0 Prozent zu und die Krankenversicherung um 7,5 Prozent.

Damit hat das Vermögensmanagement mit Umsatzerlösen in Höhe von 356,1 Millionen Euro oder 39,2 Prozent die Altersvorsorge mit 241,7 Millionen Euro oder 26,6 Prozent nun deutlich auf Platz zwei verwiesen. Drittgrößter Bereich bleibt die Sachversicherung mit 149,5 Millionen Euro oder 16,5 Prozent. Der Anteil der anderen fünf Segmente liegt weiterhin jeweils unter zehn Prozent.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: MLP)

WERBUNG

Kundenzahl wächst leicht

Die MLP-Gruppe betreute zum 31. Dezember 2020 rund 555.000 sogenannte Familienkunden. Ein Jahr später waren es 562.300. Neu gewonnen wurden dabei 21.100 (Vorjahr: 18.400) Personen. Die Zahl seiner Firmen- und institutionellen Kunden gibt MLP mit 24.800 (22.500) an. Die Beraterzahl ging leicht von 2.086 auf 2.083 zurück.

MLP setzt auf eine persönliche Beratung in Verbindung mit ergänzenden Digitalangeboten und -services. Dazu führte Schroeder-Wildberg aus: „Dies ist der Grund, weshalb wir Jahr für Jahr sowohl in die Qualifizierung unserer Beraterinnen und Berater als auch in digitale Lösungen investieren.“

Seit Kurzem hat MLP spezielle Weiterbildungsangebote auch für externe Interessenten geöffnet – Kunden wie Nichtkunden. Neben Wissensvermittlung steht außerdem das Thema Nachhaltigkeit auf der Agenda. Bereits im laufenden Jahr will der Konzern CO2-Neutralität erreichen.

Ebit, Konzernüberschuss, Eigenkapital und Dividende steigen

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 96,8 (59,4) Millionen Euro bezeichnete Finanzvorstand Reinhard Loose als „unerwartet deutliche Steigerung“. Der Konzernüberschuss legte von 43,2 auf 62,8 Millionen Euro zu. 52 Prozent des Ergebnisses sollen an die Aktionäre fließen. Vorgeschlagen wird eine um sieben Cent auf 30 Cent erhöhte Dividende pro Aktie.

Das Eigenkapital wurde von 454,0 auf 496,2 Millionen Euro ausgebaut. Die Eigenmittelquote lag Ende 2021 bei 17,9 Prozent. Für das laufende Jahr rechnet MLP mit einem Ebit von 75 bis 85 Millionen Euro. Gerechnet wird mit weiter wachsendem Neugeschäft, steigenden wiederkehrenden Erlösen in verschiedenen Beratungsfeldern und sinkenden erfolgsabhängigen Vergütungen.

Planung bis 2025: Umsatz von mehr als 1,1 Milliarden Euro

MLP plant, bis Ende des Jahres 2025 den Umsatz auf mehr als 1,1 Milliarden Euro zu steigern. Die drei strategischen Erfolgsfaktoren dafür sind: Anstieg der im Konzern betreuten Vermögen, nachhaltiges Wachstum über alle Felder hinweg und der fortgesetzte Ausbau des Immobiliengeschäfts.

Befragt nach der größten Herausforderung, nannte der Vorstandsvorsitzende Schroeder-Wildberg Putins anhaltende kriegerische Aktion in der Ukraine: „Wir sind breit diversifiziert, auch im Vermögensmanagement. Aber wir können nicht wirklich abschätzen, was kurz-, mittel- und langfristig passieren wird.“ Es sind die indirekten Auswirkungen, die Sorge bereiten.

„Was wir erleben, ist in der Tat eine Zeitenwende“, so Schroeder-Wildberg. Über die Auswirkungen auf Zinsen, Börsen, große und kleinere Unternehmen oder den Privatkonsum und damit die Nachfrage nach Versicherungen kann gegenwärtig nur spekuliert werden.