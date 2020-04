Michael Hendricks übernimmt wieder als CEO

23.4.2020 – Überraschend steigt Michael Hendricks beim gleichnamigen Spezialmakler für D&O-Versicherungen nach dem Abgang von Marcel Armon wieder als Chef ein. Der Rechtsanwalt übernehme die Führung des Unternehmens aufgrund einer schwierigen Marktlage, so das Unternehmen.

Das diesjährige Frühjahr hatte sich Michael Hendricks sicher anders vorgestellt. Doch am 20. April übernahm der 65-Jährige als CEO wieder den Chefsessel bei dem auf D&O-Versicherungen spezialisierten Makler und Assekuradeur Hendricks GmbH. Das Unternehmen firmierte vorher als Howden Germany GmbH und gehört heute zur britischen Hyperion Insurance Group.

Michael Hendricks (Bild: Howden)

Der Rechtsanwalt stand dem Unternehmen die vergangenen zwei Jahre beratend und als Generalbevollmächtigter zur Seite (VersicherungsJournal 29.3.2019).

Hendricks übernimmt nicht nur kommissarisch

Die Rückkehr von Hendricks war wohl notwendig geworden, weil der bisherige Geschäftsführer Marcel Armon (7.6.2018) überraschend seinen Wechsel zum Erstversicherungsmakler der Aon Holding Deutschland GmbH bekannt gegeben hatte (17.4.2020).

Hendricks sieht seinen Wechsel an die Führungsspitze nicht als temporäre Notlösung. Der Rechtsanwalt übernehme „keine kommissarische Leitung“, so der Makler auf Nachfrage.

Der Gründer leite das Unternehmen jetzt mit einem „starken Führungs-Team, das sich aus Theodoros Bitis und den Niederlassungsleitern Jan-Philipp Meyer-Diekena, Claudio Matthyscyk und Marcus Helmich zusammensetzt“.

Schwierige Situation in der Managerhaftpflicht

Für den Wechsel an der Spitze nennt das Unternehmen einen konkreten Grund: Die Rückkehr von Hendricks erfolge aufgrund der „derzeit außergewöhnlich schwierigen“ Marktsituation in der Managerhaftpflicht.

„Das D&O-Geschäft hat sich schon zur Jahreswende als schwierig dargestellt, weil in den Schadenquoten ein dramatischer Anstieg verzeichnet wird. Dies ist auch deshalb besonders kritisch, weil selbst nach Vertragskündigungen Nachmeldezeiten von bis zu zwölf Jahren gelten. Die Versicherer haften dann also ohne weitere Prämieneinnahmen für sehr lange Zeit!“, so Hendricks gegenüber dem VersicherungsJournal.

Nachdem bereits Cyber als D&O-Haftungsrisiko erkannt wurde, komme jetzt auch noch Corona hinzu. „Die D&O-Versicherer fürchten Insolvenzschadenfälle“, unterstreicht der Makler.

Konflikte um Führungsstrukturen?

Die Situation am Markt war aber wohl nicht der einzige Grund für den plötzlichen Führungswechsel. Dem Vernehmen nach gab es auch Konflikte um die „ungeklärten künftigen Führungsstrukturen der deutschen Firmen der Maklergruppe Howden“, zu der auch Hendricks gehört. Das berichtete der Branchendienst „Versicherungsmonitor“.

Zum vorherigen CEO Armon heißt es in der Unternehmensmeldung des Maklerhauses nur: Er sei „von der Spitze bei Hendricks als Geschäftsführer zurückgetreten und nicht mehr im operativen Geschäft tätig“.