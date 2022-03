Maxpool: Services werten Maklerjob auf und bringen Geld

16.3.2022 – Mit dem neuen Ressort „Servicevereinbarungen“ will Maxpool Vermittlern ermöglichen, ihren Kunden zusätzliche Aufgaben und Leistungen in Rechnung zu stellen.

Die Maxpool Maklerkooperation GmbH will den Geschäftsbereich „Servicevereinbarungen“ für angeschlossene Vermittler auf- und ausbauen. Dafür holte das Unternehmen Tim Jütersonke (27) als Vertriebskoordinator an Bord. Mit der neuen Einheit will der Maklerpool dem unabhängigen Vertrieb eine neue Einnahmequelle eröffnen.

Tim Jütersonke (Bild: Inga Sommer)

„Der Beruf des Versicherungsmaklers erhält eine neue Wertigkeit, wenn dieser seinen Kunden aufzeigen kann, welche Pflichten zu seinen Kernaufgaben gehören und welche er freiwillig extra macht. Mit den Servicevereinbarungen können diese Zusatztätigkeiten angemessen vergütet werden“, erklärte der Maklerpool auf Nachfrage.

Krisensichere Einnahmequelle

Der Geschäftsbereich will Versicherungsmakler dabei unterstützen, Kunden bestimmte Services schmackhaft zu machen und diese Mehrwerte in Rechnung zu stellen. Als Beispiele dafür nennt Maxpool folgende Angebote:

das Erstellen des gesamten Vertragswerkes für die Beziehung zwischen Makler und Kunde,

das Abwickeln sämtlicher Zahlungsströme sowie

das Bereitstellen von Marketingunterlagen und Hilfestellungen für den Vermittler.

Die Einnahmequelle über Services sei krisensicher und unabhängig von schwankenden Courtagen. „Daher glauben wir bei Maxpool, dass Servicevereinbarungen ein wichtiges Werkzeug für die Zukunft des Maklerberufs sein werden“, wirbt der Dienstleister.

Der Pool behalte dabei von jeder eingezogenen Servicegebühr „einen kleinen Anteil ein“. Wie hoch dieser Anteil ist, lasse sich pauschal schwer beantworten, da der Makler in der Preisgestaltung zum Endkunden komplett frei sei. „Im Durchschnitt kann man mit 20 bis 30 Prozent des Serviceentgeltes rechnen“, so der Dienstleister.

Der „Sekretär“ für den Endkunden

Zum Geschäftsbereich „Servicevereinbarungen“ zählt Maxpool auch das hauseigene Produkt „Sekretär“, ein webbasiertes Programm zur Verwaltung von Versicherungen. Makler und Kunden können über dieses Tool Daten und Informationen austauschen.

Der Endkunde könne das Angebot zusätzlich nutzen, um Dokumente wie Kaufbelege oder Steuerunterlagen seines Haushalts hochzuladen und gemäß deutschen Datenschutzbestimmungen zu speichern.

An der Umsetzung hapert es noch

Maxpool ist nach eigener Aussage davon überzeugt, „dem Maklerberuf mit Servicevereinbarungen eine neue Wertigkeit verleihen zu können“. Das Thema komme bei den Vermittlern zwar gut an, aber in der Umsetzung fühle sich die Mehrheit „oft überfordert und alleingelassen“.

Der Vorschlag des Dienstleisters: „Der Makler kann seinen Kunden mit einem fertigen Vertrag und fertigen Marketingunterlagen besuchen, wir kümmern uns genauso um die Freischaltung des Sekretärs und ums Inkasso und stehen ihm bei jeder Frage mit Rat und Tat zur Seite.“ Die Servicevereinbarung mit dem Kunden müsse der Makler aber selbst erledigen.

Weitere Hilfen für Versicherungsmakler bei Servicevereinbarungen

Zur Unterstützung für Vermittler beim Einführen von Dienstleistungs-Gebühren ist im VersicherungsJournal-Verlag das Dossier „Zusatzerträge durch Servicegebühren – Wie Versicherungsvermittler neben der Provision weitere Erlöse erzielen können“ erschienen.

Es enthält zahlreiche Hinweise zur Gestaltung des Angebots, der Vergütungsmodelle und der rechtssicheren Gestaltung von Servicevereinbarungen. Außerdem sind etliche mögliche Dienstleister und Kooperationspartner aufgeführt.

Zu den neueren Dienstleistern gehört die IQ2 Strategies GmbH mit der Plattform Dipay.de. Die Inhaber Handan Isik und Dirk Erfurth erklären im VersicherungsJournal-Podcast, wie Vermittler mit Servicevereinbarungen (und Nettotarifen) ihre wirtschaftliche Lage verbessern können (VersicherungsJournal 30.9.2021).