Maxpool reicht Beschwerde gegen WWK bei der Bafin ein

29.1.2018 – Nachdem die WWK die Beiträge ihrer Risikolebens- und Berufsunfähigkeits-Versicherungen um bis zu 40 Prozent angehoben hat, steigt der Hamburger Maklerpool auf die Barrikaden. Neben einer Beschwerde bei der Finanzaufsicht sucht der Pool Gespräche mit dem Bund der Versicherten.

Der Maklerpool Maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH hat eigenen Angaben zufolge eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) gegen die WWK Lebensversicherung a.G. eingereicht. Der Versicherer hatte zu Beginn des Jahres Preiserhöhungen für Risikotarife (Berufsunfähigkeit und Risiko-Leben) von bis zu 40 Prozent bekanntgegeben (VersicherungsJournal Medienspiegel 7.1.2018).

Branchenuntypische Erhöhung und mangelnde Kommunikation

„Wir sind nicht bereit, das Verhalten der WWK und die Preispolitik des Versicherers einfach unkommentiert hinzunehmen“, wird Maxpool-Chef Oliver Drewes in einer Pressemeldung zitiert. Nicht nur die – wie es heißt – branchenuntypische Höhe der Beitragsanpassung störe den Pool.

Sie beklagen zudem die mangelnde Kommunikation der WWK. Bereits bei der letzten Beitragserhöhung derselben Risiko-Sparten um bis zu 35 Prozent vor zwei Jahren kommunizierte der Versicherer diesen Anstieg aus der Sicht des Pools ebenfalls nur mangelhaft und viel zu kurzfristig.

Solche Tarifdefizite entstehen doch nicht kurzfristig innerhalb von ein oder zwei Jahren. Oliver Drewes, Geschäftsführer bei Maxpool

Kunden bewusst getäuscht?

Der Maxpool-Chef verschärft den Ton aber noch und wirft der WWK gezielte Täuschung der Kunden vor. „Es ist doch kein Zufall, dass eine Beitragsanpassung von satten 35 Prozent stattfand, die nur kurze Zeit später mit 40 Prozent noch einmal getoppt wurde.

Die WWK hat doch gute Aktuare, weshalb aus meiner Sicht vollkommen klar ist, dass die Anpassungen im Vorfeld bereits lange absehbar und geplant sein mussten und nur aus politischen Gründen auf zwei große Schritte verteilt wurden. Solche Tarifdefizite entstehen doch nicht kurzfristig innerhalb von ein oder zwei Jahren“, so Drewes.

Neben der Beschwerde an die Finanzaufsicht plant der Pool weitere Maßnahmen. Unter anderem wolle er Gespräche mit dem Bund der Versicherten e.V. führen. Als – eigenen Angaben nach – Interessenvertreter von Maklern und Kunden sei es für Maxpool an der Zeit, sich mit den Partnern zu solidarisieren, die ebenfalls die Kundeninteressen im Sinn haben.

Das sind die Schritte der Bafin

Die Bafin geht Beschwerden meist wie folgt auf den Grund: Zunächst wird geprüft, ob der Fall bereits aus der Schilderung in der in Textform eingereichten Beschwerde geklärt werden kann. Falls nein, setzt sich die Aufsicht mit dem betroffenen Unternehmen in Verbindung und erbittet eine Stellungnahme.

Sollte die Behörde nach der Stellungnahme tatsächlich einschreiben müssen, unterliegen die folgenden Schritte der Schweigepflicht. Der Beschwerdeführer erhält dann ein abschließendes Schreiben.

Die WWK hat die Anfrage des VersicherungsJournals zu dem Sachverhalt bis zum Redaktionsschluss nicht beantwortet.