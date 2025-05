Matthias Hofer ist neuer Vorstand Leben der Continentale

5.5.2025

Die Continentale Versicherungsgruppe meldet Veränderungen an ihrer Spitze. Dr. Matthias Hofer (49) ist seit Monatsanfang neuer Vorstand der Continentale Lebensversicherung AG und der Europa Lebensversicherung AG.

Der promovierte Mathematiker und Aktuar (DAV) verantwortet künftig das Produktmanagement und die Versicherungstechnik der Sparte Leben. Er folgt auf Dr. Helmut Hofmeier, der Mitte April verstorben ist. Im Zuge eines Generationenwechsels war eine Neubesetzung bereits länger vorgesehen.

Matthias Hofer (Bild: Continentale)

Hofer startete seine berufliche Laufbahn 2003 als Vorstandsassistent bei der Generali Deutschland AG. Neben Funktionen in den Bereichen Kundenservice, Vertriebssteuerung und Mathematik verantwortete er auch das Produktdesign, die Produktkalkulation sowie die Verwaltungssysteme der Lebensversicherung. Seit 2015 nahm er verschiedene Mandate in Aufsichtsräten der Generali-Gruppe wahr und war Vorstand der Versorgungskasse der Volksfürsorge VVaG.

„Wir freuen uns sehr, dass Dr. Matthias Hofer in unser Vorstandsteam kommt“, wird Vorstandsvorsitzender Dr. Gerhard Schmitz in einer Pressemitteilung zitiert. „Wir sind in der Sparte Leben seit vielen Jahren besonders erfolgreich unterwegs. Mit Dr. Matthias Hofer gewinnen wir einen versierten Experten, der unsere Marktposition weiter festigen und ausbauen wird.“