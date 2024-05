Martens & Prahl gewinnt Spezialmakler für Kreditversicherungen

10.5.2024

Die Martens & Prahl Versicherungskontor GmbH & Co. KG hat in den Sparten Kreditversicherung, Factoring und Bürgschaften einen neuen Kooperationspartner. Die Bereiche würden durch den Spezialmakler CCC Com Credit Contor Maklergesellschaft mbH & Co. KG sowie ihre Beteiligungsgesellschaften als Kooperationspartner verstärkt.

Damit wolle Martens & Prahl das Angebot an hochwertigen Versicherungslösungen und Beratungsleistungen erweitern, um die Kundenbedürfnisse optimal zu erfüllen. Wie die Kooperation funktionieren soll ob auch eine Kapitalbeteiligung dazu gehört, wurde nicht mitgeteilt.

CCC wird als ein anerkannter Akteur in der Branche mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung beschrieben. Das Familienunternehmen beschäftige über 40 Mitarbeitende an acht Standorten in Deutschland und Österreich, die Zentrale ist in Bremen. Geschäftsführer ist Gründer Tim Hollweg.

Bisher war Martens & Prahl in dem Geschäftszweig als Mitgesellschafter der Hansekontor Maklergesellschaft mbH engagiert. Diese Beteiligung hat die Maklerholding kürzlich an die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) verkauft (VersicherungsJournal Medienspiegel 30.4.2024).