Martens & Prahl: „Beim Übernahme-Poker spielen wir nicht mit“

30.7.2019 – Mit ihrer Firmenphilosophie will sich die Unternehmengruppe Martens & Prahl von anderen in der Branche unterscheiden. Über Struktur, Geschäftsmodell und Wachstum des norddeutschen Industrie-Versicherungsmaklers sprachen die Partner Holger Mardfeldt und Peter Ballauff mit dem VersicherungsJournal.

WERBUNG

Das letzte Mal ging die Martens & Prahl Versicherungskontor GmbH & Co. KG aktiv an die Öffentlichkeit, als sie sich bei dem Spezialmakler Helmig & Partner GmbH & Co. KG mit einer Minderheitsbeteiligung eingekauft hat (VersicherungsJournal 12.6.2019).

Die geschäftsführenden Gesellschafter des letzteren Unternehmens, Andreas Wienmeier, Frank Austrup und Karsten Hartwig, sind alle um die 50 Jahre alt. Sie werden auch nach dem Einstieg von Martens & Prahl die Mehrheit behalten.

Holger Mardfeldt (Bild: Martens & Prahl)

„Die Beteiligung erfolgte rein aus strategischer Sicht. Zum einen, um unsere Marktposition und Durchsetzungsfähigkeit am Markt langfristig zu erhalten. Und zum anderen, um für die immer wichtigeren Themen wie IT, Personal und Marketing echte Entlastungs- und Entwicklungseffekte zu erzielen“, erklärte Andreas Wienmeier auf Nachfrage.

Wachstum über Neugründungen

Der Einstieg bei Helmig & Partner, also der Erwerb einer Beteiligung, ist eher untypisch für Martens & Prahl. Bisher habe der Makler vornehmlich Firmen mit Partnern neu gegründet, erklärte Holger Mardfeldt (57), einer der sechs Partner der norddeutschen Unternehmensgruppe, im Gespräch mit dem VersicherungsJournal.

„Unser Ziel ist es, organisches Wachstum über Neugründungen zu fördern“, so Mardfeldt. Im Fokus des Unternehmens stünden Menschen, die sich unter dem Dach der Gruppe selbstständig machen wollen.

„Wir sprechen kompetente Interessenten an, die menschlich zu uns passen, bereit sind unternehmerische Verantwortung zu übernehmen und Integrität mitbringen“, führte Peter Ballauff (55), ebenfalls Partner bei dem Großmakler, die Anforderungen aus.

Geschäftstätigkeit konzentriert sich auf Sach-Sparte

Heute ist Martens & Prahl an über 60 Standorten mit rund 100 Geschäftsführern und fast 1.000 Mitarbeitern in Deutschland vertreten. Im Ausland agiert das Unternehmen über eigene Beteiligungen in Österreich, der Schweiz und Spanien sowie über Makler-Netzwerke weltweit.

Die Hauptsäule der Geschäftstätigkeit machen mit über 90 Prozent die Nicht-Leben-Versicherungssparten für produzierendes Gewerbe, Industrie und Handel aus. Spezielle Expertisen weist das Unternehmen nach eigenen Angaben etwa für Großbauvorhaben, Schiffs- und Transportversicherungen, Windkraft, Solar- und Bioenergieanlagen, betriebliche Altersversorgung, Financial-Lines oder Kreditversicherungen aus.

An fünfter Stelle der deutschen Industrie-Versicherungsmakler

Das Führungsteam von Martens & Prahl besteht derzeit aus sechs Partnern. Mit Julie Schellack ist noch ein Mitglied der Gründerfamilie als Partnerin an Bord (10.6.2014). Weder Versicherer noch branchenfremde Unternehmen sind an dem Unternehmen beteiligt. Den Gruppenumsatz 2018 beziffern die Partner Mardfeldt und Ballauff auf 102 Millionen Euro.

Nach einer Analyse des Branchendienstes „Versicherungsmonitor“ vom Juni liegt die Gruppe an fünfter Stelle der deutschen Industrie-Versicherungsmakler. Die Ecclesia-Gruppe und die Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH liegen fast gleichauf auf den ersten Plätzen. Die Marsh GmbH, die Funk Gruppe GmbH und Martens & Prahl belegen die folgenden drei Plätze.

Keine Übernahmen von Maklern aus Altersgründen

Das Alter der potenziellen Kandidaten, die als regionale Geschäftsführer für Martens & Prahl in Frage kommen, spiele keine Rolle, betonen beide Partner. Übernahmen aus Altersgründen des Unternehmers seien aber dennoch ausgeschlossen. „Das ist nicht unser Modell“, betonte Mardfeldt.

„Bei uns gibt es keine Gebietsgrenzen. Wir machen keine Vertriebsvorgaben und bestehen auch nicht auf den Namen Martens & Prahl. Und wir ziehen auch kein Geld vom Umsatz ab wie beispielsweise Pools“, unterstrich Ballauff. „Wir verdienen lediglich an den Gewinnen unserer Partnerfirmen, und dadurch sind wir mit unseren Partnern vor Ort interessengleich, das macht uns stark“, ergänzte Mardfeldt.

Peter Ballauff (Bild: Martens & Prahl)

Angebot für regionale Partner

In drei Punkten ließe sich zusammenfassen, was Martens & Prahl den Interessenten bieten kann.

„Unser regionaler Partner steigt zum A-Makler bei den Versicherern auf. Er hat eine Unternehmensgruppe und ihr Expertennetzwerk für verschiedene Sparten und Anforderungen im Rücken. Das heißt, er kann Kunden auch zu Spezialfragen beraten, was er alleine sonst nicht so gut kann. Und unser Name und unsere Reputation erleichtert die Mitarbeitergewinnung“, erläuterte Ballauff.

Selbstverständlich sind für ihn folgende Leistungen, die andere Großmakler ihren angeschlossenen Vermittlern auch bieten: die Übernahme administrativer Arbeiten wie Buchhaltung sowie die Beratung in steuerlichen und betriebs-wirtschaftlichen Angelegenheiten. Und die Organisation von Fortbildungen in der eigenen Akademie und Betreuung der Kommunikation sowie das Gesamtmarketing der Gruppe.

Ausbildung eines Nachfolgers vor Ort

Steigt ein Geschäftsführer aus Altersgründen aus, sei das für die Gruppe kein Drama. „Die juristische Person überlebt uns“, lautet das Motto von Martens & Prahl.

Daher sieht der Großmakler die Ausbildung eines Nachfolgers vor Ort als wichtiges strategisches Investment. „Einen neuen Geschäftsführer auszubilden, kostet Zeit und Geld. Oft sichern wir uns die Kompetenz des Aussteigers noch für eine gewisse Zeit über einen Beratervertrag. Damit das Wissen nicht verlorengeht“, erklärte Mardfeldt.

Konsolidierung in der Maklerszene

Die Konsolidierung unter den deutschen Industrie-Versicherungsmaklern bezeichneten beide Partner der Firmengruppe als „nicht mehr aufzuhalten“.

Nur in Deutschland hätte die Top Ten der Großmakler keine 20 Prozent Marktanteil. In Großbritannien oder Frankreich sähe die Verteilung anders aus. Daher biete der Markt hierzulande mittelfristig „Platz für etwa zehn größere Unternehmen und zusätzliche Spezialisten“, sind sich die Partner einig.

Potenziellen Interessenten an der eigenen Gruppe erteilten die Manager aber eine klare Absage. „Martens & Prahl wird beim Übernahme-Poker nicht mitspielen. Auch ein Verkauf kommt nicht in Frage: Für uns ist das keine Frage des Geldes, sondern eine Frage der Haltung. Und das ist auch ein Versprechen, das wir unseren Partnern geben“, unterstrich Ballauff.