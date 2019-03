Markel startet Maklerportal

14.3.2019 – Bei dem Spezialversicherer entwickeln sich die Beitragseinnahmen nach eigenen Angaben zweistellig. Zu den Gründen äußerte sich Vorstandschef Frederik Wulff am Rande einer Maklerveranstaltung. Um den Service für Vermittler und Kunden im mittleren Gewerbebereich künftig deutlich zu erweitern, arbeitet die Gesellschaft mit einem Versicherungsmakler zusammen an einem Portal.

Der Versicherer Markel Insurance SE startet Mitte des Jahres ein Maklerportal, über das viele Gewerbepolicen automatisch abgeschlossen werden können. „Das ist unser aktuelles Digitalisierungsprojekt, über das wir viele Policen künftig dunkelverarbeiten werden“, sagte der Vorstandsvorsitzende Frederik Wulff am Rande einer Maklerveranstaltung.

IT-Partner ist Online-Makler

Frederik Wulff (Bild: Schmidt-Kasparek)

Weil alle Produkte im Antragsmodell angeboten würden, könnte ganz vieles standardisiert und digitalisiert werden. Das Maklerportal wird Markel gemeinsam mit einem kleinen Versicherungsmakler aufbauen.

„Unser Partner ist im gewerblichen Bereich aktiv und verkauft nur online“, erläuterte der Versicherungsmanager.

Der Namen des Versicherungsmaklers sei aber noch nicht zur Veröffentlichung freigegeben. Die Tochter der US-amerikanischen Markel Corporation, hatte bereits Anfang 2018 eine Niederlassung in Deutschland gegründet, um den Risiken des Brexits zu entgehen (VersicherungsJournal 11.10.2018).

Mittlerweile kooperieren 2.500 Versicherungsmakler mit Markel.

Zweistelliges Wachstum

Der Versicherer hat im gewerblichen Haftpflichtversicherungs-Geschäft rund 30.000 Kunden gewonnen. Die Prämieneinnahmen für die deutsche Tochter möchte Wulf aber nicht nennen. Das Unternehmen wachse aber derzeit enorm. „Wir haben allein 2018 bei den Prämien prozentual mit einem mittleren zweistelligen Prozentsatz zugelegt“, so Wulff.

Markel sieht sich weiterhin als Exot unter den deutschen Assekuranzen. Das Unternehmen ist in der Berufshaftpflicht, Financial Lines, also in der Managerhaftpflicht, der Vermögensschaden-Haftpflicht und Spezialkonzepten, wie Cyber-Schutz aktiv. „Wir hatten das große Glück, unsere Produkte mit viel Freiheiten auf der grünen Wiese zu bauen“, so Wulff.

Daher wären sie einfach und würden sowohl von Maklern als auch den Kunden schnell verstanden. Große Erfolge habe Markel bei IT-Unternehmen, Medien und sonstigen Dienstleistern. Dabei wäre es günstig, dass diese Branchen insgesamt wachsen würden. Der Versicherer will weiterhin reiner Zielgruppenanbieter bleiben.

Streit um Kleingedrucktes unbekannt

„Wenn wir ein Datenprofil eines Kunden vollkommen verstanden haben, können wir neue Kunden identifizieren.“ Das sei eine Win-Win-Situation für Kunde, Makler und Versicherer. Den Streit um das Kleingedruckte kenne man bei Markel nicht.

2018 wurde die Assekuranz von der Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G. bei einer Umfrage unter 3.000 Partnerbetrieben mit der Note 1,84 als bester Schadenregulierer in der Zielgruppe IT-Unternehmen gekürt (VersicherungsJournal 31.05.2018).

Nach Einschätzung von Wulff verdankt das Unternehmen diese Auszeichnung der Claims Managerin Beate Dantele. „Sie kommt aus der Selbstständigkeit und setzt sich mit Kunden und Versicherungsmaklern schnell an einen Tisch“, so Wulff. Im Net Promoter Score (NPS) liegt Markel stabil bei der Zahl 44.

Mehr und bessere Makler gefordert

„Das ist für Versicherer ein sehr gutes Ergebnis“, kommentierte Wulff. Auch der Bekanntheitsgrad von Markel bei Vermittlern steige kontinuierlich.

„Wir brauchen aber mehr und bessere Versicherungsmakler“, forderte Wulff. Die Branche habe derzeit mit Maklern zu kämpfen, die früher vor allem Lebens- und Private Krankenversicherungen verkauft haben und das Gewerbegeschäft nebenbei betrieben hätten.

Sie gelte es nun höher zu qualifizieren. Dafür würde Markel auf der eigenen Homepage und auf Veranstaltung das Rüstzeug bieten. Gespräche auf der Vermittlerveranstaltung zeigten, dass der Versicherer mit seinem Konzept ankommt. „Die Prämien sind auf jeden Fall in Ordnung“, so ein Versicherungsmakler aus Mannheim.

Viele der über 100 angereisten Versicherungsmakler haben noch keine Geschäftsbeziehung und wollten die Assekuranz kennenlernen.