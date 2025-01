Markel erweitert Managementteam und eröffnet Standort in Köln

23.1.2025 – Um Europa als Markt besser zu erschließen und strategisch zu stärken, baut der Versicherer sein europäisches Executive Committee um drei neue Manager aus. Der neue Standort soll zentraler Erfolgsfaktor der Wachstumsstrategie in Deutschland werden.

Die Markel Insurance SE will wachsen und baut dazu ihre Führungsetage aus. Simon Dia (41) wird Chief Operating Officer (COO) Europe, Dominik Lindner (38) Chief Underwriting Officer (CUO) Europe und Beate Dantele Head of Claims Europe.

Die drei neugeschaffenen Positionen gehören zum europäischen Executive Committee des Spezialversicherers für gewerbliche und industrielle Risiken, berichtet ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage. Sie dienen dazu, Europa als Markt besser zu erschließen und strategisch zu stärken.

Vor seinem Wechsel zu Markel verantwortete Dia bei der Pricewaterhousecoopers GmbH die Beratung von Industrie- und Rückversicherungsunternehmen in operativen Fragestellungen. Zuvor lenkte er als Bereichsleiter IT & Organisation bei der XL Insurance Company SE (Axa XL) Transformationsprojekte.

Lindner ist seit vielen Jahren Teil von Markel. Sein beruflicher Weg führte ihn im Unternehmen von der Assistenz der Geschäftsführung zum Underwriter, Senior Underwriter und schließlich zum Head of Underwriting & Operations, bevor er im Herbst 2023 Managing Director Deutschland wurde (VersicherungsJournal 20.10.2023).

Dantele leitet im Unternehmen bereits das Schadenmanagement in der Region Dach. Jetzt übernimmt sie zusätzlich das Schadenmanagement für Europa.

Markels Manager in Deutschland

Damit gehören neben Dantele zur zweiten Führungsebene in Deutschland Arnd Briese (Head of Underwriting), Jürgen Thaler (Head of Business Development), Martin Ossadnik (Head of Marketing) und David Clegg (Head of Operations).

Der Vorstand der Markel Insurance setzt sich unverändert zusammen aus Frederik Wulff (Vorstandsvorsitz), Dr. Ulf Spessert (Chief Financial Officer) und Matthias Schneider (Chief Risk Officer).

Neuer Standort in Köln

Der Spezialversicherer mit Sitz in München eröffnet außerdem einen Standort in Köln. Mit dieser Entscheidung intensiviere man die Betreuung der Maklerpartner in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und schaffe gleichzeitig die Basis, um das eigene Netzwerk in einer der wichtigsten Versicherungsregionen Deutschlands weiter auszubauen, heißt es.

Der neue Standort werde ein zentraler Erfolgsfaktor für die Umsetzung der ambitionierten Wachstumspläne hierzulande sein. Für die inzwischen zwölf Mitarbeitenden in Nordrhein-Westfalen schaffe man eine zentrale Anlaufstelle.

Zudem biete er Chancen für die Rekrutierung von Fachkräften. Auch die Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Köln wird als Vorteil gesehen. Markel sponsort zwei Stipendien.